Mein erstes Mal – der Schüttenhoff 2014 damals – Junge!

(Quelle Bilder: Schüttenhoffgesellschaft Bodenfelde) Uslar/Bodenfelde - Wahrscheinlich werden bei der Überschrift schon 99% der Damen und Herren, welche einen historischen Schüttenhoff (Schützenfest) kennen, den Kopf schütteln und sich mit der Hand vor die Stirn schlagen. „Frau Werner, Bitte, nicht Ihr Ernst jetzt!“ „Ja, Mensch. Entschuldigung, Leute. Doch!“ Obwohl nur ein paar Kilometer von Bodenfelde wohnhaft (Südniedersachsen/Weserbergland/Solling-Vogler-Region), wo am Pfingstwochenende 2019 nach 5-jähriger Abstinenz der nächste Schüttenhoff stattfindet, war ich dort 2014 zum ersten Mal. Aber nicht als Besucherin sondern dienstlich. Gerade bei den Übungsabenden hinsichtlich dieses Festes wurde mir nach und nach klar, dass der Bär steppen wird. Und dass sich nicht nur hunderte von Aktiven einfinden werden, sondern auch tausende von Besuchern. Nach ausreichender und exzellenter Vorbereitung in den vielen Schulungsstunden war es dann so weit. Schicke Männer auf schicken Pferden Mit so vielen Uniformen seitens der Aktiven hatte ich nicht unbedingt gerechnet, auch wenn die Meldungen in den sozialen Netzwerken bzw. die Schnappschüsse von diesem historischen Event schon einen ersten Hinweis darauf gaben. Als ich an meinem ersten Einsatztag unten an der Weserpromenade stand, wusste ich teilweise nicht wo ich nun zuerst und zuletzt hinschauen sollte. Uniformen über Uniformen über Uniformen. Menschen über Menschen über Menschen. Und Pferde. Und Uniformen. Und Menschen. Und plötzlich sieht man Männer, die sich sonst nur im Auto oder zu Fuß zeigen, auf einem schicken Pferd sitzen. Als hätte sie nie etwas anderes getan als auf einem schicken Pferd zu sitzen. Plötzlich sieht man den Nachbar, der sich sonst nur in Jeans und T-Shirt zeigt, in einer schicken Uniform stramm an der Weser stehen. Als hätte er nie etwas anderen getan als in einer schicken Uniform stramm an der Weser zu stehen.

Sonne, Saft und Schlaf Schon bei den Proben brannte der Planet vom Himmel, Pfingsten 2014 war ein dolles Wochenende mit viel Sonne und wirklich hohen Temperaturen. Kriterien, welche uns im Dienst leichte Sorgen machten. Hoffentlich trinken die alle genug. Wasser natürlich. Oder Saft.

Hoffentlich haben die alle genug gegessen. Was Leichtes natürlich. Oder Obst.

Hoffentlich stehen die alle auch mal im Schatten. Mit Kopfbedeckung natürlich. Oder gut eingecremt. In den Einheiten war die Stimmung wohl locker-flockig, aber es herrschte auch Zucht und Ordnung. Ich konnte das alles noch nicht so wirklich einordnen. An dem Tag, an dem ich zum ersten Mal auf die Schlachten traf im Ortskern, Bodenfelde war rappelvoll mit Aktiven und Besuchern, die Sonne brannte wieder volles Brett und gnadenlos, war ich abends nach Dienstende platt wie ein 2-jähriges Kind. Und habe vor Erschöpfung geschlafen wie ein dicker Maikäfer auf dem Rücken liegend. Laut schnarchend. Mit zusammengefallenen und angesengten Flügeln. All die Eindrücke musste ich irgendwie erst mal wechseln. Kampfes lustige Herren und viele Wasserflaschen Die Männer, welche plötzlich auf Pferden saßen, ritten durch den Ort, dass mir Angst und Bange wurde! Ich war so angespannt, Bizeps und Trizeps an den Oberarmen standen wie eine Eins. Als die älteren Herren dann mit in die Schlacht einstiegen, habe ich versucht jeden einzelnen im Auge zu haben. Ich hatte echt etwas Angst um sie. Kleinere Knallgeräusche waren wohl schon zu hören, aber mein persönliches Drama kam ja noch: Als die Kanonen gezündet wurden. Ich bin gefühlte 17 Meter abgehoben, ca. 354 Mal, meine Pumpe war im Takt kompatibel mit der Kapelle so Rhythmus technisch gesehen und mein erster Gedanke: „Steffi, jetzt schießen sie schon auf Dich!“ Du liebe Güte, ich dachte kurz meine Kameraden müssen sich gleich um mich kümmern.