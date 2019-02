Mein 16 Monate altes Baby ist gestorben – jetzt sehe ich mein Leben mit anderen Augen

Vor drei Jahren, am 30. Dezember 2015, durften mein Mann und ich unseren Sohn Brody von der Neugeborenen-Intensivstation mit nach Hause nehmen. Er war dort drei Wochen lang behandelt worden, nachdem die Ärzte bei ihm eine seltene Erbkrankheit diagnostiziert hatte.

Für uns war das die schwierigste Situation, die wir jemals erlebt hatten. Die Diagnose war ein totaler Schock. Und deshalb waren wir unglaublich erleichtert und glücklich, als wir Brody endlich mit nach Hause nehmen durften.

Ein Jahr später feierten wir, wie erstaunlich gut es ihm ging und wie positiv die Aussichten für seine Zukunft waren. Wir starteten voller Hoffnung ins Jahr 2017. Doch kurz darauf endete das Leben unseres Sohnes. Er war damals gerade einmal 16 Monate alt.

Dieser unvorstellbare Verlust beeinflusste sämtliche Bereiche meines Lebens. Er brachte mich dazu, alles zu hinterfragen, woran ich bisher geglaubt hatte. Und natürlich stellte er mich auch vor die Frage, was im Leben denn eigentlich zählt.

Seit dem Tod meines Sohnes ist viel passiert. Ich habe auf diesem Weg einige Wahrheiten entdeckt, die mir geholfen haben.

Jeder hat einen bestimmten Lebensmittelpunkt

Unsere berufliche Position oder unser Familienstand und all diese anderen Dinge bestimmen nicht darüber, wer wir sind. Nach außen lebst du vielleicht das Leben deiner Träume.

Doch wenn du innerlich nicht glücklich bist, fühlt sich trotzdem alles falsch an. Eines der wichtigsten Bücher, die ich nach Brodys Tod gelesen habe, war “Die 7 Wege zur Effektivität” des US-Autors Stephen Covey. Ehrlich gesagt, kann ich mich nicht mehr an alle sieben Wege erinnern. Was mich jedoch für immer begleiten wird, sind Coveys Erläuterungen dazu, wie man ein prinzipienorientiertes Leben führt.

Jeder von uns hat einen bestimmten Lebensmittelpunkt — wie beispielsweise Geld, Arbeit, Religion oder Hobbys. Doch nicht allen von uns ist bewusst, wo genau dieser Mittelpunkt denn eigentlich liegt.

Covey schreibt, dass wir zuerst die Motivation hinter unseren Entscheidungen hinterfragen sollten und dass wir dann unser Leben auf der Basis von bestimmten Werten wie Mut, Integrität, Bescheidenheit oder Liebe neu ausrichten sollten.

Ich würde den Tod meines Babys niemals mit reiner Vernunft betrachten

Durch diesen Prozess, meine Entscheidungen mit bewussten Werten und Überzeugungen in Einklang zu bringen, bin ich auf die zweite wichtige Lektion in meinem Leben gestoßen:

Wenn du dir Ziele für das Jahr und für dein Leben setzt, denk daran, dass kurzfristige Lösungen niemals zu dauerhaftem Erfolg führen werden. Wenn du jeden Tag müde bist und keine Kraft mehr hast, wirst du all deine Probleme nicht einfach mit einem Urlaub lösen können.