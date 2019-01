Mehr Vertrauen in die digitale Unterschrift dank eIDAS

Der europäische Binnenmarkt wird jetzt auch digital. Eine wesentliche Voraussetzung dafür sind elektronische Signaturen und Siegel. Die beiden wichtigsten Vorteile von elektronischen Signaturen gegenüber Papier und Stift sind die nahtlose Einbettung von Unterschriften in digitale Prozesse sowie die technisch sichergestellte Integrität und Authentizität signierter Dokumente und Transaktionen. Die EU-weit geltende eIDAS-Verordnung (electronic IDentification, Authentication and trust Services) schafft vielfältige Möglichkeiten, auch länderübergreifend Geschäftsprozesse zu digitalisieren und optimieren. Mit Malte Pollmann, CEO von Utimaco, sprach ich darüber, wie Firmen und private Nutzer dank elektronischer Signaturen und Siegel grenzüberschreitend jetzt einfacher Geschäfte machen können.

Angenommen, Sie möchten mit Ihrer Firma an einer öffentlichen Ausschreibung in den Niederlanden teilnehmen. Dafür war es früher unumgänglich, Papierdokumente durch die Gegend zu schicken und von Hand zu signieren. Das kostet Zeit, verkompliziert Prozesse und ist in Zeiten der Digitalisierung ein Anachronismus. In einem digitalen europäischen Binnenmarkt geht das künftig viel einfacher und schneller, da alle Vorgänge elektronisch ablaufen: Sie autorisieren sich auf der Website der Behörde mit der Online-Funktion Ihres Personalausweises und erstellen die Ausschreibungsunterlagen. Die Dokumente signieren Sie elektronisch und fügen außerdem das elektronische Siegel Ihres Unternehmens bei, das den Ursprung und die Unversehrtheit der Unterlagen bestätigt. Diese versenden Sie daraufhin mit einem elektronischen Einschreib-Zustelldienst. So erhalten Sie die Bescheinigung, dass Sie die Unterlagen fristgerecht eingereicht haben. Die Behörde versieht die Bewerbung dann mit einem Zeitstempel, der den Eingang dokumentiert.

Mit eIDAS ist der Grundstein für einen digitalen europäischen Binnenmarkt gelegt. In Kraft getreten ist die Regelung bereits 2014, aber so richtig in Schwung kommt die Umsetzung erst jetzt. Geregelt werden darin die „elektronische Identifizierung und Vertrauensdienste für elektronische Transaktionen im Binnenmarkt“. Sie umfasst also zwei Bereiche: die elektronische Identifikation (eID) und Vertrauensdienste. Unter Letztere fallen Services wie zum Beispiel die Erstellung, Überprüfung und Validierung von elektronischen Signaturen, Siegeln oder elektronischen Zeitstempeln. Man braucht sie unter anderem, um die Herkunft, Vertrauenswürdigkeit und Unveränderbarkeit eines Dokuments zu garantieren. Zudem müssen EU-Mitglieder seit dem 29. September 2018 die jeweiligen elektronischen Identifizierungsdokumente der anderen Länder anerkennen. eIDAS stellt also sicher, dass die Dienste EU-weit denselben Sicherheitsstandards und demselben rechtlichen Rahmen folgen. Damit soll die Verordnung die Grundlage für einen digitalen europäischen Binnenmarkt schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit von europäischen Unternehmen verbessern.

Welche weiteren Beispiele gibt es für die besondere Bedeutung von eIDAS?

Von der eID verspricht man sich innerhalb der EU einen Vertrauensgewinn und sinkende Kosten. Es wird zum Beispiel leichter, sich in anderen Ländern an der Hochschule einzuschreiben, Bankkonten zu eröffnen oder auf medizinische Daten zuzugreifen. Auch Umzüge innerhalb der Europäischen Union sollen dadurch leichter werden. Die eID kann in Unterstützung der EU-DSGVO auch als Altersnachweis verwendet werden – beispielsweise, wenn beim Login in sozialen Netzwerken das Alter überprüft werden soll, ohne dass weitere Daten erhoben werden müssen.

Welche Rolle spielen die Anbieter für die oben angesprochenen Vertrauensdienste, wenn ich elektronisch „aus der Ferne“ unterschreiben möchte?

Eine der wichtigsten Neuerungen von eIDAS ist die Fernsignatur. Der Vorteil: Sie selbst benötigen keine eigene Signatureinheit, wenn Sie ein Dokument elektronisch unterzeichnen möchten. Ein Vertrauensdiensteanbieter wickelt den kompletten technischen Vorgang ab und unterzeichnet in Ihrem Namen. Der Prozess könnte etwa so aussehen: Zunächst wählen Sie das zu signierende Dokument in der Signatur-App auf Ihrem Smartphone aus und melden sich mit Ihrem Nutzernamen und Passwort beim Vertrauensdiensteanbieter an. Daraufhin erhalten Sie per SMS einen Code zum Auslösen der Signatur, den Sie in die Signatur-App eingeben. Der Vertrauensdiensteanbieter gibt Ihren Signaturschlüssel schließlich für die Fernsignatur frei – schon ist das Dokument elektronisch unterzeichnet. Der Service erleichtert zum Beispiel Online-Kreditanträge erheblich. Als privater Nutzer müssen Sie sich jedoch nicht selbst um die Auswahl eines Vertrauensdiensteanbieters kümmern. Banken, Behörden und Unternehmen, die mit elektronischen Signaturen arbeiten, werden solche Dienste in ihre Prozesse einbeziehen.