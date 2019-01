Mehr Spaß, mehr Freizeit & mehr Leben durch digitales Arbeiten!

Digitales Arbeiten, wann du willst und wo du willst. Arbeite ortsunabhängig, und da wo du dich wohl fühlst. Ob zu Hause im Grünen oder unterwegs, dort wo du unabhängig Geld verdienst, ist dein Arbeitsplatz. Digitaler Nomaden werden und im Internet Geld verdienen, bringt Vorteile und Nachteile. Diese Dinge möchte ich Dir nun im folgenden Beitrag erläutern, um Dich optimal zu beraten! Was sind digitale Nomaden? Digitale Nomaden arbeiten ortsunabhängig , das heißt, du arbeitest von wo du willst. Du arbeitest nicht nur Zuhause. Um Mails abrufen und versenden zu können, muss dein Internet funktionieren. Digitale Nomaden Vor- und Nachteile Vorteile: Ein klarer Vorteil ist, dass du von dort aus arbeiten kannst, wo du gerade bist. Du arbeitest wann und wo du willst. Auch die Uhrzeiten spielen keine Rolle. Ortsunabhängig Geld verdienen, das ist auch ein Vorteil. Nachteile: Nachteile sind, dass du keinen festen Job im Anstellungsverhältnis hast und auf dich alleine gestellt bist. Du hast auch kein festes Gehalt und musst dir deine Kunden also Auftraggeber selber suchen, was aber über das Internet wenige Probleme mit sich bringt. Mobiles Arbeiten - Die Vorteile Du stehst auf wann du willst, arbeitest wann du willst, machst Feierabend wann du willst und hast deine Freiheiten beim Arbeiten. Keiner schaut dir auf die Finger, du hast keine Chef für die du Arbeiten erledigen musst. Was arbeiten eigentlich digitale Nomaden? Digitale Nomaden arbeiten meist in Freelancer Berufen. Sie arbeiten als Webdesigner, Informatiker, Texter oder verdienen ihr Geld mit Blogs. Das sind die meisten Berufe, dennoch gibt es auch genug andere Dinge, die Du als Beruf ausüben kannst. Das Schöne ist: Dir ist die Wahl überlassen! Digitale Nomaden - Arbeiten im Internet Digitaler Nomade werden Als Freelancer starten oder digitaler Nomade werden, ist gar nicht so schwer. Kleingewerbe anmelden, Laptop einschalten und los geht’s mit der Kundenakquise und dem ersten Job. Wenn du nicht sogar schon einen Klienten hast und dieser der Grund für dich ist, dein eigenes Gewerbe ins Leben zu rufen. Aber wie die meisten Freelancer und Digitalen Nomaden möchtest wahrscheinlich auch du nicht nur in deinem stillen Kämmerchen dein Business vorantreiben. Und egal ob du als Sidepreneur, also neben deinem festen Job ein Business startest oder voll in die Selbstständigkeit einsteigst: Es gibt ein paar Dinge, die es dir deutlich leichter machen in der digitalen Arbeitswelt Fuß zu fassen. Wie verdienen Digitale Nomaden ihr Geld? Die Möglichkeiten ortsunabhängig Geld verdienen zu können sind vielfältig. Unter anderem verdienen digitale Nomaden so ihr Geld: sie sind als Texter, Designer, Programmierer, SEO-Experte, Online-Marketer selbstständig tätig

sie haben erfolgreiche Blogs, auf denen sie Info-Produkte aller Art anbieten

sie sind Künstler aller Art, ob Schriftsteller, Musiker oder mehr

sie haben Import/Export-Unternehmen, Online-Shops oder andere Online-Dienstleistungen

sie verdienen ihr Geld als Börsen-Händler Generell lässt sich die Liste beliebig fortsetzen. Digitale Nomaden benötigen für die Erfüllung ihrer Arbeit lediglich ihren Computer und einen Internetanschluss. Kann man im Angestellten-Verhältnis auch digitaler Nomade sein?

© rawpixel / pixabay.com

Ja das geht - Eine der bequemsten Vorgehensweisen ist mit Sicherheit als digitaler Nomade Geld zu verdienen, wenn du angestellt bist. Es gibt nämlich einige Unternehmen die ihren Mitarbeitern erlauben von überall auf der Welt aus zu arbeiten. Hier ist es dem Chef egal ob du bspw. von Bali oder Thailand arbeitest. Wichtig ist in erster Linie nur, ob die Aufgaben, die dir gestellt werden, auch erledigt werden. Die Vorteile liegen klar auf der Hand: Du bist bei dem Unternehmen angestellt und kannst bspw. von Leistungen wie der Auslandskrankenversicherung profitieren. In Deutschland übernimmt dein Arbeitgeber diese nämlich zur Hälfte für dich. Speziell für digitale Nomaden können wir übrigens die World Nomads Krankenversicherung empfehlen. Außerdem kannst du in der Regel mit einem festen und regelmäßigen Gehalt rechnen. Die Höhe des Gehalts ist natürlich von Branche zu Branche unterschiedlich. Social Media Manager Ein Social Media Manager verdient bspw. im Durchschnitt 3.000 Euro / Brutto pro Monat. Auch Grafikdesigner liegen häufig zwischen 2.300 und 3.200 Euro / Brutto. Vor allem in günstigeren Ländern wie Bali oder Thailand, solltest du die Lebenshaltungskosten mit so einem Gehalt decken können. Allerdings bist du immer auf eine Einkommensquelle angewiesen und in der Regel direkt deinem Chef unterstellt. Dennoch lohnt sich diese Arbeitsform für alle, die noch nicht sofort ins kalte Wasser springen und ihren derzeitigen Job aufgeben wollen. Alsdigitaler Nomade im Freelancer Bereich Geld verdienen Viele starten das digitale Nomadentum häufig über Freelancer Auftragsarbeiten. Denn dadurch bist du nicht mehr angestellt und zukünftig selber für deine Folgeaufträge verantwortlich. Es gibt viele unterschiedliche Bereiche in denen du als Freelancer arbeiten kannst. Nachfolgend findest du eine Liste mit verschiedenen Freelancer Jobs. Hierzu zählen: Coaching

Consulting / Beratung (SEO, Marketing, Social Media, etc.)

Fotograf

Grafiker

Journalist

Programmierer

Texter (Schreiben, Copywriting – perfekt ist hierfür die Plattform Content.de)

Übersetzer

Virtueller Assistent

Webdesigner Aufträge bekommst du relativ einfach, bspw. über die Plattform freelancer.com. Hier gibt es aus den o.g. Kategorien zahlreiche Jobs auf die du dich bewerben kannst. Umso mehr Referenzen du mit der Zeit aufgebaut hast umso einfacher wird es dir in Zukunft fallen an passende Aufträge heranzukommen. Fotograf Wenn du leidenschaftlich gerne fotografierst, dann gibt es im Internet auch Möglichkeiten, wie du deine Bilder zu Geld machen kannst. Eine Möglichkeit ist bspw. über Shutterstock. Hier kannst du deine eigenen Bilder hochladen und zum Kauf anbieten. Wenn jemand deine Bilder kauft, bekommst du hierfür eine entsprechende Vergütung. Bedenke aber, dass die Konkurrenz relativ groß ist. Das heißt mit einem simplen Smartphone Foto wirst du hier nicht weit kommen. Du solltest daher von Anfang an hohe Qualitätsanforderungen an deine Bilder stellen. Ein eigenes, hochwertiges Kamera Equipment sollte langfristig auf jeden Fall dein Ziel sein. Wenn du dich als Fotograf mit deinen Bildern durchsetzt, kann das Leben sehr entspannt sein! Es gibt bei Shutterstock auch einen Analyse Bereich. Hier kannst du herausfinden, welche Bilder zurzeit stark gesucht werden und besonders gefragt sind. So kannst du deine Fotos zukünftig genau auf diesen Bedarf ausrichten. Das Schöne ist, dass du an Bildern, die einmal gut laufen, immer wieder verdienen wirst. Dadurch erhöht sich dein Einkommen mit der Zeit automatisch, wenn du regelmäßig neue Bilder zur Verfügung stellst. Natürlich gibt es auch noch andere Plattformen, auf denen du deine Bilder zum Kauf anbieten kannst. Hierzu zählen vor allem istock, Adobe Astock, Bigstoc und Getty Images. Durch die Nutzung mehrerer Plattformen kannst du deine Verdienst-Chancen erhöhen. Grafiker Auf Seiten wie bspw. twago.de findest du in der Kategorie „Grafik und Design“ kleinere, aber auch größere Aufträge aus dem Grafik-Bereich. Kleinere Aufträge liegen in der Regel unter 800 Euro. Größere Aufträge können auch schon mal bei einem Budget von 6.000 bis 10.000 Euro liegen. Die Aufträge reichen von einer Logo-Erstellung bis hin zum fertigen Template für eine Homepage. Du musst dich unter Angabe deiner Budgetvorstellung auf deinen Wunschauftrag bewerben. Sofern du die Kriterien des potenziellen Auftraggebers erfüllst, kannst du im Prinzip mit dem Auftrag starten. In der Regel bewerben sich natürlich mehrere Kandidaten auf denselben Auftrag. Oft ist aber gar nicht der günstigste Preis entscheidend. Viele Auftraggeber legen vor allem viel Wert auf eine besonders gute Qualität. Viele Digitale Nomaden arbeiten auch als Grafiker Am besten ist es immer, wenn du einige Referenzen vorweisen kannst. So können sich die potenziellen Auftraggeber schon vorab ein Bild von deiner zu erwartenden Leistung machen. Auch hier solltest du dir wieder etwas Mühe mit deinem Profil geben, um potenzielle Auftraggeber von Anfang an zu überzeugen. Probiere es einfach aus, um ein Gefühl für die Plattform zu bekommen. Programmierer Wenn du Entwickler bzw. Programmierer bist, dann stehen für dich die Chancen besonders gut, um ortsunabhängig Geld verdienen zu können. Denn Entwickler werden zurzeit besonders stark gesucht. Hierzu zählen neben HTML, Java Script und PHP auch Python, C++ oder C. Außerdem ist die Bezahlung für Entwickler in der Regel besonders gut. Vor allem, wenn du erste Bewertungen und Referenzen gesammelt hast, kannst du mit einer regelmäßigen und gut bezahlten Einkommensquelle rechnen. Programmierer haben derzeit sehr gute Verdienstmöglichkeiten Auch das Entwickeln kannst du ortsunabhängig und von überall aus machen. Natürlich gibt es gerade aus den asiatischen Ländern viele Konkurrenten, aber langfristig zahlt sich auch hier die Qualität aus. Das heißt man muss nicht immer zwingend über den günstigsten Preis gehen. Für viele Unternehmen ist allein schon die Tatsache, dass du aus dem deutschsprachigen Raum kommst, ein Qualitäts- und Unterscheidungsmerkmal. Insbesondere für den Start in dein digitales Nomadenleben kann sich diese Form der Arbeit besonders bezahlt machen. Texter

© 12019 / pixabay.com - als digitaler Nomade lässt sich auch ein wunderschöner Sonnenuntergang fast täglich genießen!