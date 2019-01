Es gibt noch einen weiteren Grund, weshalb die Royals beim Autofahren manchmal auf den Gurt verzichten. Sie legen ihn nicht an, um im Fall einer Sicherheitsbedrohung so schnell wie möglich aus dem Fahrzeug fliehen oder herausgeholt werden zu können. Morgan sagte der Zeitung:

“In der Bedrohungs- und Risikomatrix geht es darum, jede einzelne Situation zu betrachten, um zu entscheiden, was der beste Weg ist, um das zu erreichen, was erreicht werden muss. Zum Beispiel, wenn man bedenkt, dass ein schneller Ein- oder Ausstieg in ein Fahrzeug einfacher ist, wenn die Personen nicht angeschnallt sind.”