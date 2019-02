Das Geschlecht des Babys von Prinz Harry und Herzogin Meghan könnte verraten worden sein.

Auf Bildern der Babyparty der Herzogin wollen Fans einige Indizien erkannt haben.

Im Video oben: Arzt warnt, dass Meghan ihr ungeborenes Baby mit diese Angewohnheit in Gefahr bringt.

Am Mittwoch lud Herzogin Meghan einige ihrer engsten Freunde zu ihrer Babyparty in New York ein. Meghans Make-Up-Artist und guter Freund Daniel Martin teilte im Anschluss ein Foto auf seinem Instagram-Account. Darauf ist zu sehen, welche Geschenke und Süßigkeiten die Gäste erhalten hatten.

Das Foto zeigt einen Keks, der weiß und hellblau verziert wurde. Ein Indiz darauf, dass Meghan einen Jungen erwartet? Martin teilte das Bild auf Instagram mit den Worten: “So ein wunderschöner Tag zum Feiern” mit dem Hashtag #babylove.

