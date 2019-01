Der Backstop sieht vor, dass Großbritannien so lange in der Zollunion mit der EU bleibt, bis eine andere Lösung gefunden ist, außerdem sollen in Nordirland weiter einige Binnenmarktregeln gelten. So soll eine feste Grenze zwischen Irland und Nordirland und ein Aufflammen der Gewalt in der früheren Bürgerkriegsregion verhindert werden.

Kritiker fürchten allerdings, diese Klausel könne Großbritannien dauerhaft an die Europäische Union binden. Deshalb war der Austrittsvertrag im Unterhaus durchgefallen – und May muss nach einer Alternative suchen.