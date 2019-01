Markus Söder erklärt, welche Lehren er aus dem Einbruch der CSU 2018 gezogen hat

“Jeder Mensch, so hoffe ich, kann sich verändern. Wer immer gleich bleibt, fällt zurück. Jeder muss dazulernen”, sagt der 52-Jährige auf diese Frage, als er zum Interview mit Focus Online, HuffPost und Chip in München kommt.

Der bayerische Landtag ist nach der letzten Wahl deutlich ergrünt. In einer aktuellen Forsa-Umfrage liegt die Partei bei 23 Prozent. Auch bundesweit stehen die Grünen sehr gut da. Worin sehen Sie den Hauptgrund für deren Aufwind?

Markus Söder: Die Schwäche der SPD ist eine Erklärung für die Stärke der Grünen. Sie lag früher bei 20 Prozent, liegt jetzt bei sechs Prozent. Und: Klimaschutz und Umweltschutz spielen eine große Rolle. Vielleicht haben wir das als Union auch ein bisschen vernachlässigt. Die selbst ernannte moralische Meinungsführerschaft der Grünen wollen wir in Frage stellen.

Wodurch?

Wenn Robert Habeck sagt, die Thüringer und die Bayern seien keine Demokraten, dann ist das ein abgehobenes Verständnis von Demokratie. Offenbar erklären die Grünen sich selbst für absolut und ihre Meinung als die einzig gültige. In einer Demokratie zählen aber Argumente und nicht nur Meinungen. Es beginnt viele Deutsche zu ärgern, dass die Grünen ihre political correctness zur Ersatzreligion erheben.

Sie bezeichnen die Grünen in solchen Zusammenhängen ja auch gern als Verbotspartei. Wenn Sie also gegen Verbote sind: Sind Sie dann auch für die Freigabe von Cannabis?

(Pause) Ne. (lacht)

Im Rahmen der Bewegung “Fridays for Future” demonstrieren bundesweit Schüler gegen den Klimawandel. Was halten Sie davon?

Zunächst freut mich das Engagement von Schülern. Denn es zeigt ein politisches Bewusstsein. Wir waren auch so tolerant zu akzeptieren, dass es während der Schulzeit gemacht wurde.

Aber: Man kann auch nach Schulschluss demonstrieren. Denn irgendwann muss der Lehrstoff natürlich nachgeholt werden. Wir sollten in Bayern einen Klimatag für Schulen organisieren, bei dem alle dabei sind und an dem Lehrer und Schüler gemeinsame Klimaprojekte starten können.

Bayern ist in Deutschland weit vorn beim Klimaschutz. Wir wollen den Klimaschutz sogar in die Verfassung aufnehmen, ein Klimaschutzgesetz verabschieden und eine moderne Klimaanpassungsstrategie entwickeln. Mein Eindruck ist, es passiert viel mehr, als viele denken. Was auf Dauer aber nicht geht, ist zu sagen “Freitag geh ich demonstrieren und nicht in die Schule”.

Einerseits wollen Sie den Grünen Wähler abjagen – und gleichzeitig auch welche von der AfD zurückholen. Wie soll das gehen? An beide Parteien haben sie 180.000 Stimmen bei der Landtagswahl verloren. Besteht da nicht die Gefahr einer Überdehnung?

Im Schlussspurt konnten wir im Gegenzug noch viele Nichtwähler gewinnen. Das zeigt, dass die klassischen Muster nicht mehr gelten. Das Wichtigste ist, das Ansehen der Regierung zu stärken. Nur über das Ansehen einer Regierung wächst das Vertrauen in die sie tragenden Parteien.