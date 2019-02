Mann posiert im Fitness – und übersieht nackten Mann im Bild

Malek veröffentlichte außerdem den Chatverlauf zwischen sich und Hideo. Sie wies ihn nämlich darauf hin, dass sich auf seinem Selfie ein nackter Mann befindet. Seine Antwort: F**k dich.

Unzählige Twitter-User kommentieren den Post von Malek. Jemand schreibt: “Es gibt derzeit sicher nichts im Internet, worüber ich mehr gelacht hätte.” Ein anderer lobt Malek: “Du hast einen sehr guten Blick für kleine Details.”

Wieder andere sind entsetzt darüber, dass der Mann Socken anzieht, bevor er sich eine Unterhose überstreift. Eine Frau fragt: “Zieht ihr Männer wirklich zuerst Socken an und dann den Rest?” Jemand anderes kommentiert: “Socken zuerst? Wirklich?”

Einige Twitter-User finden es nicht in Ordnung, dass das Selfie-Model Fotos von sich in der Umkleidekabine macht. Schließlich sei doch klar, dass sich darin auch nackte Menschen befinden. So schreibt jemand: “Dieses Foto ist der Grund, weshalb in Umkleidekabinen keine Fotos gemacht werden sollten.”

So oder so: Die Idee, Tinder-Nutzer mit dem protzigen Selfie zu beeindrucken, ging definitiv nach hinten los.

