Mann lässt sich nach Friseur-Besuch Bart wachsen und verändert damit sein Leben

Der Brite Gwilym Pugh war vor wenigen Jahren noch ein unglücklicher Mann.

Sein Friseur half ihm sein Leben zu ändern – indem er ihm den Rat gab, sich einen Bart wachsen zu lassen.

Oben im Video seht ihr, wie das Leben von Gwilym Pugh heute aussieht.

Der 33-jährige Brite Gwilym Pugh war jahrelang unzufrieden mit seinem Leben: Er arbeitete als Verkäufer im Finanzwesen, arbeitete zehn Stunden am Tag und war übergewichtig. Er wollte sein Leben verändern, wusste aber nicht wie.

Dann gab ihm sein Friseur einen Tipp: Lass dir einen Bart wachsen.

Wie die britische Zeitung “Daily Mail” berichtet, krempelte Pugh von da an sein bisheriges Leben komplett um. Heute ist der Brite nicht mehr wieder zu erkennen.

Er ließ sich einen Bart wachsen und veränderte so sein Aussehen komplett. Das inspirierte ihn auch dazu, einen gesunden Lebensstil zu beginnen. Er fing an Sport zu machen, sich gesund zu ernähren und kündigte seinen Bürojob. So nahm er rund 45 Kilogramm ab.

In einem Interview sagt Pugh:

“Beruflich lief es zwar super, aber ich habe mich dazu entschieden mein Leben wieder in den Griff zu bekommen und gesund zu leben. Für mich und meine Gesundheit war es das beste, was mir passieren konnte.”

