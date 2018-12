Mann kauft sechs Flugtickets, um Weihnachten bei seiner Tochter zu sein

In dem Beitrag schreibt Mike Levy: “Hal hat sich dazu entschieden, dass er die Feiertage mit seiner Tochter verbringen will. Also begleitet er sie auf jedem ihrer Flüge quer durch das Land, um Weihnachten bei ihr sein zu können. Was für ein fantastischer Vater!”

Facebook-Nutzer sind begeistert

Viele Facebook-Nutzer sind von der Aktion des Vaters begeistert. Einer schreibt: “Damit ist der Preis für den Vater des Jahres wohl vergeben.” Eine andere Nutzerin zeigt sich gerührt. Sie schreibt: “Oh mein Gott, es ist so schön, Geschichten wie diese zu lesen. Sie geben mir Mut und Hoffnung.” Ein weiterer Nutzer kommentiert: “Unterschätzt niemals die Liebe eines Vaters.”