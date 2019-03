Mann heiratet beste Freundin seiner Tochter – so hat die Familie reagiert

► Pikant: Sowohl Kern als auch Taylor waren zum damaligen Zeitpunkt in Beziehungen, der 54-Jährige sogar verheiratet. “Am Anfang waren meine Eltern irgendwie besorgt, meine Mutter war sogar verärgert, dass er der Vater meiner Freundin war” , erinnerte sich Taylor. “Aber sie wissen, dass ich immer mit älteren Männern zusammen war.”

“Ich dachte, er sieht sehr attraktiv aus”, sagte Immobilienmaklerin Taylor der US-Nachrichtenagentur “Caters” . “Als ich ihn das erste Mal traf, arbeitete ich mit Kerns Tochter zusammen. Sie war meine beste Freundin.” Das war vor fünf Jahren, in einer Bar flirteten die beiden das erst Mal miteinander.

Ein großer Altersunterschied in Beziehungen ist nichts Außergewöhnliches. Und trotzdem ist Beziehung zwischen der 27-jährigen Taylor und dem 54- jährigen Kern Lehman alles andere als normal. Die junge Frau aus Phoenix im US-Bundesstaat Arizona hat im Mai den doppelt so alten Kern geheiratet. Das Ungewöhnliche: Kern ist der Vater ihrer besten Freundin.

Eigene Kinder sind derzeit nicht geplant

Mittlerweile haben sowohl Amanda als auch ihre Familie die Ehe akzeptiert. Wohl auch, weil das frisch vermählte Paar einfach zusammenpasst. Beide würden die gleiche Musik hören und gerne feiern gehen.

“Ich habe mich wegen seiner Persönlichkeit verliebt, die hat ihn so attraktiv für mich gemacht”, sagte Taylor. Sie und Kern haben derzeit allerdings keine Pläne, eigene Kinder zu bekommen.

Und Kern? Der Frührentner kommentiert den großen Altersunterschied so: “Wenn es dich glücklich und Klick macht, geht es niemanden etwas an außer dich. Wenn die Leute urteilen wollen, dann sollen sie es zur Hölle einfach tun”, erklärt Kern selbstbewusst. Und ergänzt: “Lass sie in ihrem Glashaus.”