► Der Spitzenkandidat und Fraktionschef der EVP, Manfred Weber, hat am Mittwochmorgen vor “politischem Chaos” in Großbritannien gewarnt. Die britischen Abgeordneten hatten am Dienstag gegen den vorliegenden Brexit-Deal mit der EU gestimmt.

► Weber klang in seiner Rede vor dem Europäischen Parlament verzweifelt. An die Briten gerichtet, sagte der CSU-Politiker: “Bitte, bitte, bitte, sagt uns, was ihr eigentlich erreichen wollt!”

► Zum Hintergrund: Im britischen Unterhaus liegt kein alternativer Vorschlag für ein Brexit-Abkommen vor. Dennoch schmetterten die Parlamentarier den mit Brüssel ausgehandelten Deal mit 432 zu 202 Stimmen ab.

So geht es weiter:

24 Stunden nach der katastrophalen Brexit-Abstimmung steht Großbritanniens Premierministerin May vor dem nächsten entscheidenden Votum: Die Opposition stellt die Vertrauensfrage.