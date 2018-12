Mädchen darf wegen seltener Krankheit nicht reisen – Mutter hat süße Idee

Die fünfjährige Erin aus dem britischen Colchester ist schwer krank.

Weil sie zu schwach ist, zu verreisen, haben ihr ihre Mutter und ihr Großvater ein Winter-Wonderland gebaut.

Die kleine Erin ist schwer krank – am Herzen, an den Nieren, an der Leber, sie leidet an Vaskulitis, eine Blutgefäßerkrankung und schwerer Hypertonie, Bluthochdruck. Schon zweimal in ihrem jungen Leben hatte sie eine neutropenische Sepsis, eine schwere Blutvergiftung. Die Liste an Krankheiten der fünfjährigen Britin ist nahezu endlos.

Die meiste Zeit ihres Lebens hat sie in Krankenhäusern verbracht, nimmt derzeit 16 verschiedene Medikamente am Tag. Dennoch bleibt das kleine Mädchen stark.

Ihre Mutter Helen Sadler schreibt auf Facebook: “Sie ist Liebe, sie ist Stärke, sie ist mein Held.”