Emmanuel Macron fordert eine Reform der EU: So lauwarm reagiert Europa

“Noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg war Europa so wichtig. Und doch war Europa noch nie in so großer Gefahr.”

Mit einem Gastbeitrag hat Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Dienstag einen flammenden Appell zur Erneuerung der Europäischen Union veröffentlicht. Es ist der Auftakt für Macron zur Europawahl im Mai, veröffentlicht in Tageszeitungen in 28-EU-Mitgliedsstaaten.

Macron formuliert nach seiner viel beachteten Rede zur Reform der EU an der Sorbonne einmal mehr seine Ziele für Europa. Dazu zählen ein EU-weiter Mindestlohn, ein besserer Grenzschutz, eine europäische Asylbehörde oder eine Agentur zum Schutz der Demokratie.

Wird dieser erneute Aufruf zu Reformen mehr Erfolg zeigen als die Sorbonne-Rede? Wir haben die ersten Reaktionen auf Macrons Europa-Appell gesammelt.

Deutschland unterstützt Macron – aber bleibt unverbindlich