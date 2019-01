Maas kanzelt neue Brexit-Pläne aus London ab: "Mir ist das schleierhaft"

► Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat zurückhaltend auf Berichte reagiert, dass die britische Regierung den Abschluss eines eigenen Vertrags mit dem EU-Mitglied Irland erwägt, um harte Kontrollen an der Grenze zur britischen Provinz Nordirland zu vermeiden.

► Wie das funktionieren soll, sei ihm nicht klar, sagte Maas am Sonntagabend im ZDF. “Mir ist etwas schleierhaft, was die britische Regierung mit Dublin verhandeln will, oder was für ein Zusatzabkommen das sein soll.”

► Der “Bild”-Zeitung vom Montag sagte Maas: “Was wir jetzt brauchen, sind konkrete Vorschläge der Briten.” Deutschland sei auf alle Szenarien vorbereitet, “einschließlich einer Notfallplanung”.

► Über das Szenario eines zweiten Brexit-Referendums in Großbritannien sagte Maas: “Aber ehrlich gesagt: Ich halte das nicht für die wahrscheinlichste Variante.”

