Luisa Neubauer: "Wir können den Klimawandel bremsen, wenn wir diese 3 Dinge erfüllen"

Anfang Dezember, auf der Klimakonferenz in Polen, habe ich die Geduld verloren. Von jetzt auf gleich. Denn nichts was ich dort erlebte, gab mir das Vertrauen, dass die vielen Anzüge in den vielen Plenarsitzungen dazu bereit waren, unseren Planeten ernsthaft zu schützen.

Während ich auf der Klimakonferenz die Fassung verlor, wurde Annegret Kramp-Karrenbauer in Kiel zur neuen Vorsitzenden der CDU gewählt. Prima, eine Frau, kommentierten einige.

Aber im Wahlkampf vor der Abstimmung spielte das Klima keine Rolle. Kein bisschen. Und das in der Partei, die mit großer Wahrscheinlichkeit die nächste Kanzlerin stellen wird. Und die kurz vorher als Teil der Regierung angekündigt hatte, die selbstgesteckten Klimaziele 2020 nicht zu erreichen – weil der politische Wille fehlte.

Nun saß ich in einem dieser überteuerten Cafés im Konferenzgebäude der UN-Klimakonferenz COP24 und hatte das Gefühl, man hätte mir die letzten Jahre Lügen erzählt.

Ich beschäftige mich schon länger mit der Klimakrise. Und trotz aller Unruhe über dieses große Problem hatte ich lange im Hinterkopf, dass sich ja schon jemand um das Klima kümmern würde.

Dafür gibt es ja die Klimakonferenzen, das Paris-Abkommen und die Regierung, die ja sicherlich handeln würde, bevor uns alles um die Ohren fliegt. Das ist ja schließlich deren Job. Ich glaube übrigens, dass ich nicht die Einzige bin, der es so ging.

Ich war nicht die einzige, die sich um ihre Zukunft betrogen fühlte

Auf der Klimakonferenz lernte ich Greta Thunberg kennen, zehn Tage bevor sie ihre berühmte Rede beim Abschlussplenum hielt. Als ich von der Klimakonferenz zurückfuhr, schrieb ich eine Mail an alle aktiven Menschen, die ich in Berlin kannte, und rief zum Klimastreik auf – auch öffentlich, in einem Gastbeitrag im “NEON Magazin”.

Und es stellte sich heraus: Ich war nicht die einzige, die sich um ihre Zukunft betrogen fühlte. Auch andere hatten die Idee, zum Streik aufzurufen. Beim ersten deutschlandweiten Klimastreik, am 14. Dezember, gingen Menschen in 14 Städten auf die Straße statt zur Schule oder in die Uni.

Viele Menschen wundern sich, warum wir ausgerechnet jetzt streiken. Ich finde es offensichtlich. Doch vielen scheint nicht bewusst zu sein, wie brenzlig die Situation gerade ist. Wenn wir sagen: “Wir haben keine Zeit mehr”, dann ist das genauso gemeint – denn das ist was die Wissenschaft uns aufzeigt.

Die Sache mit der Klimakrise ist folgende: Wir können jetzt, sprich in den nächsten zwei bis fünf, maximal zehn Jahren noch einiges herumdrehen. Damit könnten die katastrophalen Auswirkungen der globalen Erwärmung womöglich noch verhindert werden – wie zum Beispiel, dass Jahr für Jahr hunderte Millionen Menschen ihre Heimat verlieren oder Ernährungsengpässe Konflikte ungeahnter Ausmaße auslösen.

Das geht aber nur noch in einem kurzen Zeitraum. Denn wenn wir nicht handeln, werden in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach sogenannte Kipppunkte erreicht werden. Das heißt die Klimakrise verselbstständigt sich, und selbst wenn wir danach alles geben, wird die weitere Erwärmung nicht mehr aufzuhalten sein.

Die Klimakrise ist auch eine sexistische Krise

Wir befinden uns vor einem historischen Gelegenheitsfenster, einem Window of Opportunity. Wir können jetzt handeln, großzügig investieren, notwendige Veränderungen akzeptieren und gemeinsam Transformationsprozesse angehen – und der Klimakrise eine zukunftsfähige Politik entgegenstellen.

Oder eben nicht.

Der Preis dafür ist die Zukunft von uns, unseren Kindern und den Milliarden Menschen im globalen Süden, die heute schon unter den Folgen beispielloser Klimaveränderungen leiden.