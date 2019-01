Lotto in Großbritannien: Jetzt ist bekannt, wer den 128-Millionen-Jackpot gewann

An Neujahr haben britische Lotto-Spieler groß abgesahnt.

Nun ist das Ehepaar aus Nordirland öffentlich aufgetreten.

Was für ein Start ins neue Jahr: Ein Lotto-Spieler in Großbritannien hat an Neujahr knapp 115 Millionen Pfund, umgerechnet etwa 128 Millionen Euro, gewonnen.

Nun ist klar, wer den viertgrößten Jackpot in der Geschichte der National Lottery knackte: Bei den Gewinnern handelt es sich um das Ehepaar Frances und Patrick Connolly aus Nordirland.

Auf einer Pressekonferenz verrieten die beiden ihre erste Reaktion auf den Millionen-Lotto-Gewinn. “Wir wussten wirklich nicht, was wir tun oder wie wir reagieren sollten, und wir haben in dieser Nacht kein Auge zugemacht”, zitiert die britische Boulevard-Zeitung “Metro” Lotto-Glückspilz Patrick Connolly.

► Sie machten dann aber etwas sehr britisches: Laut der “Metro” trank das Ehepaar erst einmal Tee – und erstellte dann eine Liste mit all den Dingen, die sie mit dem Geld anstellen wollten.