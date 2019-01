Lorem Ipsum - Ich, der ständige Platzhalter im Leben der Anderen

Ich kann kein Latein, soviel vorweg. Ein paar Brocken sind mir aus Asterix geblieben aber das wars dann auch schon. Mein Apple Pages kann scheinbar Latein, denn verschiedene Vorlagen werden dort so betitelt. Ich benutze sie manchmal, denn es ist sehr praktisch, wenn man seine Fotos oder Grafiken schon mal hübsch auf einer Seite drapiert, dann nur noch irgendein Lorem Ipsum also einen Blind-, Füll-, Dummy oder Platzhaltertext einfügt und schwupps sieht die Seite aus, als wär sie schon fertig.

Noch nie hab ich mir gross etwas dabei gedacht. Bis gestern! Und da ist es mir plötzlich ganz heftig aufgestossen. Keine Ahnung warum aber während ich eine neue Vorlage öffnete und mir wie immer die beiden Worte in der Überschrift entgegen sprangen, dachte ich plötzlich, dass ich genau so ein verdammtes Lorem Ipsum bin. Ich bin der Platzhalter im Layout der Leben anderer. Ich bin der Dummy, ich bin ein menschlicher Füller und Platzhalter, bis ich durch etwas besseres ersetzt werde.

Mit der Arbeit an meiner Präsentation war’s dann erstmal vorbei. Übles Selbstmitleid überkam mich, das ich mit dem sofortigen Öffnen einer Flasche Wein bzw. einem grossen Glas und dann noch einem dritten versuchte zu relativieren. Aber das Übel sass tief und meine innere Einkehr wurde düster und düsterer. Der Wahrheitsgehalt der Erkenntnis war nicht mal mit der ganzen Flasche Wein mehr wegzuspülen. Ich musste mich dem stellen und die Nacht war noch lang. Warum, so frage ich mich, habe ich es jahrelang zugelassen durch etwas oder jemand besseres ersetzt zu werden? Denn genau das ist mir sowohl mit meinen Männern als auch mit meinen Söhnen passiert. Irgendwann war ich plötzlich nicht mehr der Zenit des Geschehens, sondern der Nadir. Nein, das trifft es nicht. Ich war nicht mal mehr der Fusspunkt, denn ich wurde vergraben, tief unter der Erdoberfläche eingebuddelt und total vergessen. Als praktische schwäbische Hausfrau habe ich jedoch immer eine kleine Klappschaufel in der Kittelschürze und konnte mich daher stets immer wieder ausgraben, vom Sudeldreck befreien, aufrichten und weitermachen als wäre nichts geschehen aber retrospektiv betrachtet fühlt es sich an, als wär ich Bill Murray mit dem Unterschied, dass er nur ein ein täglich wiederkehrendes Murmeltier ertragen musste, ich hingegen die beständig wiederkehrende Verbannung in die Gruft.

Den Korkenzieher für die zweite Flasche Wein kann ich rein feinmotorisch nicht mehr korrekt bedienen, dabei hätte ich etwas Trost in Bacchus Armen noch gut gebrauchen können. Ich begebe mich in einen Gedankenstrudelsog des Verderbens. 52 Lebensjahre war ich der Dumme bzw. der Dummy.....kommt aufs gleich raus. Das muss jetzt und auf der Stelle aufhören, beschliesse ich. Die nächsten Stunden verbringen ich mit gedanklichen Rachefeldzügen. Imaginär-rhetorisch laufe ich zu Hochform auf. Ich bestücke mein verbales Vernichtungsarsenal!

Vom letzten Partner wurde ich schon vor einiger Zeit gegen ein besseres Fit ins Layout seines Lebens ersetzt.......25 Jahre jünger und mit doppelter Körbchengrösse!!! Meine Söhne sind in die Welt hinaus gezogen, um diese und die Frauen zu erobern. Mir wird bewusst, ich sitze nur hier rum und erobere nichts und niemanden mehr. Mein Handy piepst. Eine Nachricht von ElitePartner. Da steht: “Jemand interessiert sich für Sie!” Das hatte es seit langem nicht mehr gegeben, weil ich die Monatsrate nicht bezahlt hatte und gesperrt war. Nun drohte man mir mit üblen Konsequenzen, also hab ich bezahlt und war scheinbar wieder in den erlauchten Kreis der Elitären aufgenommen. Tränen laufen mir übers Gesicht. Es gibt da draussen in der Welt noch jemand der sich für mich interessiert, der mein Profil toll findet, entnehme ich der Email. Ein glückseliges kleines Lächeln liegt auf meinem Gesicht. Nichts kann mich mehr kränken, kein Messer meine offenen Wunden noch tiefer einschneiden, denn ich weiss es gibt jemand da draussen, der grosse Hoffnungen in mich setzt. Ich öffne das Partner Onlineportal und da steht es nochmals: Sie haben eine Nachricht! Ich öffne sie und sehe das Foto und den langen Text den mir ein Mann geschrieben hat, für den ich offenbar die Offenbarung bin.

Ich verlasse das Haus noch in dieser Nacht. Eile, renne fast, kein Grund mich umzuziehen. Die Zipfel der Kittelschürze flattern wild um mich, während ich haste. Ich laufe die Strasse entlang, den kleinen Hügel hinauf. Dort steht das kleine Kappelchen, in dem manchmal Hochzeiten stattfinden, darum herum befindet sich der Dorffriedhof. Auf einem Grasstück neben einem frisch dekorierten Grab knie ich nieder, hole die kleine Klappschaufel aus der Schürzentasche und beginne eine Grube zu schaufeln. Ich schaufle und schaufle und denke dabei an den Mann dessen Hoffnung auf Glückseligkeit ich bin. Es ist ein 67- jähriger LKW-Fahrer aus Nordrhein-Westfalen, verwitwet, mit schönem Reihenhaus, in dem er mit mir seinen Lebensabend verbringen will. Sein Hobby: Ein Koi-Fischzucht im Gartenteich. Er hat schon 3.

Wärme durchdringt meinen Körper und ich bin in gleissendes Licht getaucht. Doch ich bin nicht tot und es ist nicht das Paradies, sondern mein Esstisch in der Morgensonne und ich, die ich über meinem Laptop scheinbar eingeschlafen bin. Mir tut alles weh, wie kann man nur so schlafen, frage ich mich und sehe die Antwort in Form zweier leerer Flaschen Wein vor mir. Bin stolz auf meine Feinmotorik. Ich tippe auf die Return Taste und vor mir erscheint mein Text der vergangenen Nacht. Eine ganz wunderbare Präsentation mit zahlreichen Bildern zeigt sich mir. Ich hatte sie hübsch in eine Vorlage eingefügt über der in grossen Lettern Lorem Ipsum steht. Der Rest ist Geschichte.