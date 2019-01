Living Coral: Was die Farbe des Jahres 2019 wirklich signalisiert

,Living Coral, ein anregendes und lebensbejahendes Orange mit goldenem Unterton, ist die Farbe des Jahres 2019. Das gab Pantone, Anbieter professioneller Farbstandards und digitaler Lösungen für die Designbranche, kürzlich bekannt. So, wie Korallenriffe den Meeresbewohnern als Nahrungsquelle und Zufluchtsort dienen, schenkt das Living Coral Wärme, „damit wir uns mit Behagen und Elan durch unsere sich ständig verändernde Umwelt bewegen können“, heißt es in der Begründung der Farbexperten des Pantone Color Institute, die jährlich Ausschau nach weltweit neuen Farbeinflüssen halten, bevor sie die Color of the Year küren. Dabei werden unter anderem Farbtrends in Social Media, in der Unterhaltungs- und Filmbranche, in Kunstsammlungen und Werken neuer Künstler, in der Mode, in allen Designbereichen, Reisezielen sowie in neuen Life- und Playstyles und im sozioökonomischen Umfeld berücksichtigt.

Der Blick der Werbestrategen ist allerdings auch oberflächlich, weil sie nur das sehen, was sie sehen wollen - und was sich gut verkauft. Dazu gehören auch Unterwasser-Motive, die durch ihre Komposition, Lichtgestaltung und die atemberaubende Farbenpracht faszinieren. Sie spiegeln uns ein Ort menschlicher Sehnsüchte vor, der in den letzten Jahrzehnten allerdings auch zur größten Müllhalde der Welt wurde. Marten Harket, der Sänger der schwedischen Band A-ha, beschreibt in seiner Autobiographie, dass Schmetterlinge, Orchideen und Korallen seit Kindheitstagen seine Passion sind. Auf einige Erinnerungen blickt er wie einige Menschen zurück, für die früher alles besser war: „Was die Riffs angeht, stimmt das allerdings traurigerweise wirklich. Über die Jahre sind sie stark beschädigt worden. Mein allererster Tauchgang war tatsächlich bunter und lebendiger, denn seitdem hat die Vielfalt des Lebens unter Wasser stark abgenommen.“