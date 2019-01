Lies mehr Goethe, AfD!

Viel Getöse um wenig Substanz und am Ende ein unbedeutender, kleiner Triumph für die AfD: Schlussendlich hat sich die ARD entschieden, die berüchtigten antirassistischen Sticker aus der Polizeiruf-Folge zu entfernen. So sehr, wie sich die Gegner dieser Entscheidung nun auf die Kunstfreiheit berufen, sah sich die AfD zuvor als Opfer unrechtmäßig durch den Staat finanzierter ‚Hetze‘. Dieser Streit offenbart nur um ein Weiteres das bemerkenswerte Verhältnis dieser Partei zu Kunst und Kultur.

Künstler und Theater werden von der AfD offen kritisiert, Projekte werden offen hinterfragt, Stücke und Spielpläne offen zur Disposition gestellt, Intendanten offen als Feindbild aufgebaut, weil sie politische Themen, Themen wie Flucht und Migration, Menschenfreundlichkeit und Toleranz, in den Mittelpunkt stellen, und sich dabei mit Rassismus und Intoleranz kritisch auseinandersetzen. Die AfD wird im Theater kritisiert? Ein Skandal, bläuen die Rechtsnationalen. Staatlich gefördertes Theater habe schließlich nicht politisch zu sein. So ein Quatsch!

Ich lese öfter in diversen Onlinekommentaren die Formulierung, man möge AfD-Politikern einmal mit einem Geschichtsbuch eins überziehen. Ich sage: da gehört noch ein Deutschbuch hinterher. Oder die Primärliteratur selbst in Reclam-Ausgabe, das täte nicht so weh. Denn trotz der selbstgerechten Inszenierung als Retter und Beschützer deutscher Kultur, kennt sich die AfD bedeutend wenig mit dieser aus. Vielleicht sollten sie öfter einen Blick auf die Dramen Goethes und seiner Zeitgenossen werfen.

Gotthold Ephriam Lessings ‚Emilia Galotti‘ aus dem Jahre 1772 hat nicht die Jahrhunderte überdauert, weil die Liebesgeschichte so hinreißend ist, sondern weil es als Standardwerk der Aufklärung fungiert: auf der einen Seite der Starrsinn des absolutistischen Adels, auf der anderen Seite die kantianische Vernunft, die in der Figur der aufgeklärten und emanzipierten Gräfin Orsina zugespitzt wird. Politischer Sprengstoff im prärevolutionären Deutschlands des 18. Jahrhunderts.

Oder nehmen wir Goethe und sein Werk ‚Iphigenie auf Thauris‘ von 1787. Entschlüsselt man die sperrige Sprache der Weimarer Klassik, entdeckt man (erneut) die Geschichte einer emanzipierten Frau, die sich im Konflikt zwischen Vernunft und Gefühl befindet, sich aus ihrer Determiniertheit in eine selbstbestimmte Freiheit kämpft und dieses auch noch gewaltfrei, alleine durch die Anwendung von Vernunft und Rationalität, erreicht. Goethe bekennt sich in der Weimarer Klassik zu den humanistischen Idealen der Französischen Revolution.

Noch ein Standardwerk: der Woyzeck, unvollständig abgebrochen durch den Tod des Autors im Jahre 1837, ist nicht nur ein offensichtlicher Affront gegen das reaktionäre System Metternich, sondern auch eines der beliebtesten und meistgespielten Dramen in deutscher Sprache. Der Autor, Georg Büchner, war unmissverständlich politisch. „Friede den Hütten! Krieg den Palästen!“ schrieb er schon 1834. Für Kenner ist Büchner der Erschaffer eines großen deutschen Kulturguts, für die AfD wahrscheinlich ein gewaltbereiter Linksextremist. Wie sie auf ‚Andorra‘ von Max Frisch, ein Auseinandersetzung mit der Zivilgesellschaft im Nationalsozialismus, reagiert hätte, wäre es heute uraufgeführt worden, möchte man sich gar nicht vorstellen.

Kunst und Politik – das ist nichts voneinander unabhängiges. Theater lag immer schon im Spannungsfeld zwischen Politik und Gesellschaft und war immer Spiegelbild des vorherrschenden Zeitgeistes aus der Sicht des Autors. Die Liste berühmter und wichtiger Stücke mit politischem Unterton lässt sich weiter fortsetzen, als es der AfD recht ist; sie setzt nämlich schon bei den ersten uns erhaltenen westlichen Theaterstücken des antiken Griechenlands an, wurde von Shakespeare fortgeführt, zog sich quer durch die deutsche Kulturlandschaft und wird heute fortlaufend ergänzt.

Nun geht die AfD mit ihren kulturpolitischen Ansätzen einen Schritt weiter und fordert in Sachsen-Anhalt nicht nur die Zensur AfD-kritischer Theaterstücke, sondern auch, wie es in ihrem Wahlprogramm heißt, „[...]neben den großen klassischen internationalen Werken stets auch klassische deutsche Stücke spielen und sie so inszenieren, dass sie zur Identifikation mit unserem Land anregen.“

Die AfD möchte also Kulturschaffenden in Deutschland nicht nur vorschreiben, was sie zu spielen haben, sondern auch wie sie es zu spielen haben. Ganz in der wilhelminischen Art: „Eine Kunst, die sich über die von Mir bezeichneten Gesetze und Schranken hinwegsetzt, ist keine Kunst mehr.“

Deutsche Theater haben Stücke also „deutsch“ zu spielen. Die großen deutschen Kulturschaffenden rotieren in ihren Gräbern, wenn sie erfahren, in welcher unwürdigen Art die AfD ihre Stücke uminterpretieren will. „Es gibt keine patriotische Kunst“, sagte Goethe höchstselbst.

Statt kritischer Auseinandersetzung, gäbe es in einer AfD-Regierung propagandistisches Theater mit staatlich oktroyierter Interpretation. Das gab es schon oft genug in der deutschen Geschichte. Theater für Kaiser und Vaterland, für Führer und Reichskanzler, für den Marxismus-Leninismus, für den Arbeiter-Bauernstaat. Nicht nur hat das nichts mit humanistischer Bildung zu tun; das hat überhaupt nichts mit Bildung zu tun. Weiter von Goethe entfernt, als die AfD, kann man eigentlich kaum sein.