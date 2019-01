Leistungsorientierte Außenprüfungen kontra gleichmäßigem Steuervollzug

Harald Elster, der Präsident des Deutschen Steuerberaterverbandes, spricht von einer „leistungsorientierten“ Vorgehensweise bei der Außenprüfung. Ein klarer Widerspruch, da bei der Prüfung eigentlich die Gleichmäßigkeit der Besteuerung sichergestellt werden soll.

Im Jahre 2000 wies der Landesrechnungshof Baden-Württemberg bereits darauf hin, dass Mehrergebnisse der Außenprüfung verwaltungsintern ein „wichtigen Indikator für die Qualität der Prüfungen“ sind. Prüfungen und damit auch Steuerprüfer selber werden demnach am Erfolg ihrer Arbeit gemessen und somit zu besseren Mehrergebnissen gezwungen, bisweilen sogar mit unlauteren Methoden. Auf diese Konsequenz wurde damals ebenfalls schon hingewiesen: „Dies führt bei manchen Prüfern dazu, dass sie Mehrergebnisse produzieren, die den Anforderungen der Statistik genügen, aber nicht realisierbar sind.“

Auch der Bundesrechnungshof nimmt in einer aktuellen vorläufigen Mitteilung an das Bundesministerium für Finanzen Bezug auf verwaltungsinterne Vorgaben zu Mehrergebnissen, die Außenprüfer erzielen müssen: „Die Beschäftigten begründeten die Falschanschreibungen mit den Zielvorgaben zu Mehrergebnis.“ In der Mitteilung ist gar davon die Rede, dass das Konzentrieren auf das steuerliche Ergebnis suggerieren würde, dass die wesentliche Aufgabe der Betriebsprüfung im Erzielen von Mehrsteuern bestünde.

Wie Betriebsprüfer bewusst falsche Mehrergebnisse produzieren, musste der Überlinger Unternehmer Michael Stehle mit seiner Automobilzulieferfirma Terra-S Automotive Systems GmbH & Co. KG (Terra-S) erfahren. Bei einer Betriebsprüfung im Jahre 2009 entdeckte der Betriebsprüfer Wäscher bei ihm nicht verbuchte Verkäufe in „beträchtlichem Ausmaß“ und schaltete die Steuerfahndung ein. Gemäß Strafrechtlichen Bericht des Steuerfahnders Simon fehlen Verkaufserlöse von Euro 1.394.122,15 netto in den Betriebseinnahmen. Bei einem dieser Geschäfte konnte ein „namentlich bekannter Abnehmer“ ausgemacht werden, bei dem die Rechnungssumme von Euro 196.900 in bar bezahlt aber bei Terra-S in der Finanzbuchhaltung nicht verbucht wurde. „Die entsprechende Verkaufserlöse wurden schwarz vereinnahmt,“ so eindeutig bezeichnet Eberhard von der Steuerfahndung Ulm den Sachverhalt in einem Aktenvermerk noch im Jahre 2016.

Wäscher prüfte 2009 nicht nur den Betrieb des Verkäufers, sondern auch den Betrieb des Käufers. Und auch dort finden sich keine Waren- und Geldbewegungen zu dem Geschäft: Das wären ausreichend Anhaltspunkte für eine weitere Steuerstraftat, hier spätestens wäre gemäß Betriebsprüfungsordnung ebenfalls die Steuerfahndung zu informieren gewesen. Doch Wäscher unterließ es! Denn er wusste damals bereits ganz genau, dass es das 196.900 Euro Schwarz-Geschäft gar nicht gegeben hat: Die Bilanzsumme bei der Firma des Käufers liegt unter 100.000 Euro.

Mit diesen und anderen konstruierten Vorwürfen forderte das Finanzamt etwa fünf Millionen Euro von dem Unternehmer. Um die Sicherstellung der Gleichmäßigkeit der Besteuerung ging da nicht, sondern einzig um das bewusste und vorsätzliche Generieren von Mehreinnahmen: Im Sinne der Berichte der Rechnungsämter wohl zur Erfüllung statistischer Vorgaben.

Die Finanzbehörden halten bis heute an ihren falschen Vorwürfen und Anschuldigungen fest. Immerhin, das gesteht die Steuerfahndung ein, ist ihr ein Nachweis nicht verbuchter Betriebseinnahmen bisher nicht gelungen. Und das nach knapp zehn Jahren Ermittlungsarbeit und diversen Hausdurchsuchungen bei Terra-S und ihren Kunden. Seit anderthalb Jahren beschäftigt sich mittlerweile auch schon der Petitionsausschuss mit dem Fall.

Was diese unsäglichen Maßnahmen der Steuerbehörden an Schaden angerichtet haben, ist schwer einzuschätzen; Kunden von Terra-S sind abgesprungen. Zu dem Imageschaden und Vertrauensverlust haben die zuständigen Ämter noch einen anderen Verlust zu verantworten: Völlig entnervt hat der bisherige Geschäftsführer und Inhaber Terra-S mittlerweile an einem amerikanischen Investor verkauft. Terra-S braucht in Deutschland keine Cent mehr zu versteuern, dem Finanzamt und dem Staat entgehen dadurch jährlich Millionen an Steuereinnahmen.