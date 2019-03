“Auf’n Pferd sitzen und fotografieren.”

Das verlangt SPD-Chefin Andrea Nahles am Telefon mit der Zentrale der Sozialdemokraten. Zumindest legte ihr Moderator Klaas Heufer-Umlauf in seiner Sendung “Last Night Berlin” diesen aussagekräftigen Satz in den Mund.

Klaas versuchte, die SPD mit Sprachschnipsel der Vorsitzenden hereinzulegen. Mit irritierenden Folgen, wie ihr oben im Video seht.