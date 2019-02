"Lanz": Journalist sieht Grünen-Hoch skeptisch – und warnt Baerbock vor einer "Falle"

Das sind gute Voraussetzungen vor der Europa-Wahl im Mai, drei Landtagswahlen in Ostdeutschland – und einer möglichen neuen Bundestagswahl, sollte die GroKo auseinanderfliegen.

Ein Ende? Bislang nicht in Sicht. Selbst der Twitter-Exit von Grünen-Chef Robert Habeck konnte das Umfragehoch seiner Partei nicht beenden.

Es ist der denkbar größte Rückenwind, mit dem die Grünen in das Superwahljahr 2019 starten: Mit zwischen 18 und 20 Prozent liegt die Partei seit Monaten als zweitstärkste Kraft vor der SPD .

Lanz nahm Baerbock in Schutz, sagte: “Das machen die beiden nicht. Deswegen sind sie auch so vorsichtig mit Forderungen.”

Weimer wollte sich damit nicht zufrieden geben. Er verwies auf das Europawahlprogramm der Grünen und neue Steuern oder Steuererhöhungen auf etwa Kerosin, CO2 und Plastik.

“Lanz”: Weimer warnt Baerbock vor “Falle, in die die Grünen schon mehrmals hineingelaufen sind”

“Das Instrumentarium – wir machen grüne Politik mit Verboten und Steuererhöhungen – diese Falle, in die sie schon mehrmals hineingelaufen sind – die ist in diesem Europawahlprogramm schon angelegt”, sagte Weimer in Richtung der Grünen-Chefin.

Die reagierte sofort, sagte: “Ich sehe nicht, dass das eine Falle ist.” Aufgabe der Politik sei es, Regeln zu setzen, um Veränderungen herbeizurufen. “Sie sagen, das sind Verbote. Aber jede Regel die wir haben, das ist politische Gestaltung.”