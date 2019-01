Kult-Sommer im Ferienresort Kellerman's - Dirty Dancing im Deutschen Theater München

Zur weltbekannten Liebesgeschichte zwischen dem attraktiven Tänzer Johnny Castle und der naiven Teenagerin Frances „Baby“ Houseman in Dirty Dancing. Diesmal nicht im Kinosaal, sondern bei der überarbeiteten Bühnenversion, die bis 13.01.2019 in München gezeigt wird.

Wir waren wieder auf Theaterreise, nein besser gesagt auf Zeitreise und zwar zurück im Sommer '63 im Ferienresort Kellerman's in den Catskill Mountains.

Vorweg, wir gehören schon zu der Generation die diesen Filmklassiker, Top 5 der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres 1987, schon unzählige Male im Kino und im Fernsehen gesehen hat und sogar die Musik noch auf Schallplatte zuhause hat. Die Filmmusik von Dirty Dancing mit Songs wie „Time Of My Life“ oder „Do You Love Me“ zählt zu den meistverkauften Alben der Musikgeschichte.

Wie der Titel „Dirty Dancing – Das Original Live On Tour“, schon verrät, ist die Bühnenversion sehr sehr nahe am Original. Die bekannten Dialoge, die Tänze, die Charaktere, detailgetreu, wie im Film. 28 Darsteller tanzen zu Mambo, Merengue und kubanischen Rhythmen, werden zu Animateuren, Kellnern und Hotelgästen.

Das Bühnenbild mit dem drehbaren Haus ist sehr stimmig. Für die Bühne zwar fast etwas zu groß, so dass die Cast nicht so richtig Platz für die Tanzszenen hat. Aber, ja jetzt kommt das Aber.

So, wie es im Pressetext steht „Leidenschaftliche Tanzszenen, mitreißende Songs und die emotionale Geschichte lassen das Publikum mitfiebern und das Knistern auf der Bühne hautnah nachempfinden“ das kam so bei uns leider nicht rüber, auch wenn es im zweiten Teil besser wurde. Uns fehlte das Gefühl, es sprang einfach der Funke nicht über. So ging es leider vielen im Publikum.

Die Cast war wirklich gut, aber wir wurden einfach nicht mitgenommen. Wir hätten uns auch über mehr Livemusik von einem Orchester gefreut, es muss ja kein großes sein. Das gehört für uns einfach dazu. Schade eigentlich. Aber die Lust, sich den Film nochmal anzusehen, die wurde geweckt.