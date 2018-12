Michael Gottschalk via Getty Images

Küblböck: Verschwinden nur inszeniert? Vater gibt letzte Hoffnung nicht auf

Günther Küblböck hat sich das vorerst letzte Mal in einem Interview geäußert.

Der “TZ” sagte er, wie er auf das Verschwinden seines Sohnes Daniel blickt.

Günther Küblböck hat sich in einem letzten Interview zum Verschwinden seines Sohnes zu Wort gemeldet.

Anfang September soll der Sänger Daniel Küblböck vom Kreuzfahrtschiff Aidaluna gesprungen sein und gilt seither als vermisst. Ein Video, das sich aber sein Vater nicht ansehen möchte, soll den Vorfall zeigen.

Günther Küblböck: Mit dem “Thema Presse” abgeschlossen

“Es würde mir nichts bringen, denn die Aufnahmen sind sehr unscharf. Es gibt keine genaue Personenerkennung”, erklärte er gegenüber der “TZ”. Mit dem “Thema Presse” wolle er jetzt, vor Weihnachten, abschließen.

Zudem äußerte sich Günther Küblböck zu den Theorien, dass sein Sohn sein Verschwinden nur inszeniert haben könnte. Die Hoffnungen drauf, dass er noch am Leben sein könnte, wolle er nicht ganz aufgeben.

Günther Küblböck: “Einen Wunschtraum hat man immer im Hinterkopf”

“Einen Wunschtraum hat man immer im Hinterkopf, aber ich bin natürlich auch Realist”, sagte er der “TZ”. “Zumal ich weiß, in welcher psychischen Verfassung Daniel zu diesem Zeitpunkt war.”

Der Hintergrund:Wenige Monate vor seinem Verschwinden bekam Daniel Küblböck laut “Spiegel” eine erschreckende Diagnose.

Er lei­de “wahr­schein­lich an der aku­ten Epi­so­de ei­ner schi­zo­phre­nen Psy­cho­se (F20.0)”, sagte ihm demnach ein Neurologe in der Palma Clinic auf Mallorca am 16. August 2018.