Kryptowährungen: Wie sich die Generation Y auf die Zukunft vorbereitet

Chris Hausner, Jahrgang 1992, ist Gründer und CEO der Cetus Consulting und der Cetus Capital (Cetus Group). In der Blockchain-Welt trägt als Investor und Berater maßgeblich zur Umsetzung von führenden Projekten bei. Er arbeitet auch an der Etablierung von Blockchain-Ökosystemen und ist internationaler Redner auf Konferenzen. Er arbeitete, studierte und lebte in Hong Kong, USA, Taiwan, Deutschland, Australien, England, und Puerto Rico. Erfahrungen sammelte er in der Finanz-, Beratungs-, Digital- und Handelsbranche. Er spricht Englisch, Deutsch, Mandarin, und gängiges Französisch. Seine beiden Master-Studiengänge in Business und Management hat er an The London School of Economics und The University of Sydney abgeschlossen. Nebenher arbeitet er an seinem dritten Master in Umweltwissenschaft an The Hong Kong University of Science and Technology.

Chris Hausner

Dieim Journal „Chaos: An Interdisciplinary Journal of Nonlinear Science“ veröffentlichte Studie von Forschern des Instituts für Nuklearphysik der Polnischen Akademie der Wissenschaften (IFJ PAN) zeigte, dass Bitcoin besser ist als ihr Ruf und echtes Potenzial hat, bald zur Alternative zum Devisenmarkt zu werden. Ähnliches könnte demnach auch für andere Kryptowährungen gelten. Weshalb werden Kryptowährungen von traditionellen Banken trotz dieser Entwicklungen häufig noch in der Schmuddelecke gesehen?

Historisch ist die Aussage richtig, da es oft mit Drogen oder Geldwäsche verbunden war, dies ändert sich jedoch gerade. Grund für diese Art der Nutzung in der Vergangenheit war der hohe Grad an Anonymität – doch Kryptowährungen werden nicht anonym bleiben. China hat hier bereits eine starke Stellung bezüglich des Kryptohandels bezogen. Es geht ihnen nicht darum, Blockchain und diese Technology einzuschränken, sondern es geht darum, dass sie identifizieren können, wer hinter welchen Wallets/Geldern und Accounts steckt und damit eben die angesprochene kriminelle Nutzbarkeit zu verhindern. Wenn man das hat, ist BTC für die Regierungen etwas echt Tolles. Alle Geldflüsse können komplett verfolgt werden. Das ist natürlich auch super, wenn es um die Steuerzahlung geht. Im Endeffekt lässt sich dies besser erfolgen als mit Bargeld.

Wann und wie hast Du den Kryptomarkt für Dich entdeckt?

Als ich jünger war und meinen Weg finden wollte, tat es mir immer leid, dass ich zu spät geboren bin, um neue Länder zu entdecken und zu früh geboren bin, um das All zu explorieren. Mit Blockchain und den neuen Technologien habe ich jedoch meinen Weg gefunden - und eine neue Welt der Möglichkeiten entdeckt! Bitcoin war interessant, aber die zugrundeliegende Blockchain-Technologie war, was mich am meisten faszinierte.

Bitcoin und die neue Blockchain-Technologie dahinter hat mich dann während meines Studiums sehr beschäftigt. Es gab plötzlich einen sicheren und anonymen Weg, Dinge im Internet zu kaufen (der fehlende Teil des Internets), und es gab eine Währung, die ein festes Limit hat. Sie kann ab einem bestimmten Punkt nicht mehr gedruckt oder vervielfältigt werden so wie z.B. traditionelle Währungen, sondern nur weiter geteilt werden. Im Grunde vergleichbar mit natürlichen Ressourcen wie Gold, die auch endlich sind. Viele Menschen sprechen im Vergleich zum Beispiel Gold jedoch darüber, dass Bitcoin nur einen wahrgenommenen und keinen tatsächlichen Wert hat – aber letztlich ist das auch mit Gold und mit allen Währungen der Fall: ihr Wert definiert sich durch ihre Funktionalität, d.h. was man damit erwerben kann.

Da es hier jedoch große Unterschiede gibt, werden Währungen eben zum USD oder zu anderen Währungen verglichen. Immer mehr gedruckt werden bedeutet, die Definition des Wertes zum Teil in die Hände der Politik und verschiedenen Interessen zu geben. Wenn BTC langfristig bleibt und die Volatilität nachlässt, dann wird - immer relativ gesehen - der echte Wert der Währung repräsentiert, da nicht mehr BTC erzeugt werden kann.

Über diesen Vorteil gegenüber traditionellen Zahlungsmitteln hinaus, war am Anfang auch der Gedanke faszinierend, grundlegende Denkmuster in Frage zu stellen, die sich zum Teil über Jahrzehnte in unseren Köpfen etabliert haben, z. B. dass Banken als Mittelmänner notwendig sind. Viel wichtiger als dieses Potenzial der Kryptowährungen ist jedoch das Potenzial der Blockchain-Technologie selbst. Bitcoin ist nur ein kleiner Vorgeschmack. Es ist einfach an der Zeit, Themen wie Transparenz und Rechenschaftspflicht zu hinterfragen. Es wurde klar, dass die Blockchain nicht nur die Finanzmärkte revolutionieren wird, sondern auch die Supply-Chain- Branche, die Gaming Branche, wie wir unsere Verträge handhaben (z.B. als Smart Contracts, die unproblematisch, automatisch und ohne teure Anwälte zum Tragen kommen) – im Grunde alle Industrien. Wenn man das dann noch einen Schritt weiterdenkt, werden die Implikationen noch viel gravierender und revolutionärer.

Inwiefern?

Bei Blockchains handelt es sich letztlich nicht nur um Transaktionssysteme, sondern um Ökosysteme, die das Potenzial haben, unser Verständnis von „Staat“ grundlegend auf den Kopf zu stellen. Heute ist es so, dass viele Regelungen damit einhergehen, in welchem Staat man lebt – beispielsweise hängt der Wert des Einkommens von der Inflation und dem relativen Wert der Währung ab, die in der Regel staatlich gesteuert wird. In Zukunft ist es durchaus denkbar, dass man durch die Wahl einer Kryptowährung selbst entscheiden kann, an welchem Währungssystem und mit welchen selbstregulierenden Mechanismen man teilhaben will. Übertragen auf andere Bereiche bedeutet das, dass unser heutiges Konzept von „Staatsangehörigkeit“ zu einem Konzept von Zugehörigkeit zu verschiedenen Ökosystemen werden könnte. Obwohl ich die Nützlichkeit damals durchaus erkannt habe, war ich noch nicht ganz davon überzeugt, dass es Mainstream werden kann. Ich dachte, dass es eine Nischenwährung bleiben würde.

Wie siehst Du die gesellschaftliche Entwicklung?

Wir sind grade in einer Übergangsphase. Einige der nordischen Länder gehen schon in Richtung einer bargeldlosen Gesellschaft. China bewegt sich ebenfalls konsequent in die Richtung, während die Zahlungsgiganten Alipay und WeChat sich immer weiter ausbreiten. Der Staat selbst fördert das Experimentieren mit Blockchain-Technologie und Digitalwährungen und hat sehr klare Anreize dafür, sofern die Anonymität eingeschränkt ist. In China beispielsweise befasst sich nun das Digital Currency Research Institut in Bejing’s financial Destrict gezielt mit dem Thema, voraussichtlich mit dem Hintergedanken, dass China seine eigene Kryptowährung entwickeln möchte. Blockchain-Technologie kann diesen ganzen Prozess zur Bargeldlosen Gesellschaft noch sicherer und effizienter machen.

Viele Menschen sagen, dass Banken den Kryptowährungen den Garaus machen wollen. Allerdings sieht man auch gegenläufige Tendenzen, wie zu Beispiel Goldman Sachs, die auf das große Interesse seitens ihrer Kunden hören und sich langsam in den Bereich vortasten. Am wahrscheinlichsten ist, dass Banken einfach die laufenden Regulierungen abwarten müssen und dann wenn mehr Sicherheit gegeben ist, richtig in den Kryptomarkt einzusteigen oder zumindest selbst Verwendung für die Blockchain-Technologie finden werden. Diese Verwendung machen sich zum Beispiel auch schon einige der großen Versicherer zunutze, z.B. die Allianz für ihr Captive Insurance Programm oder um intern durch Token ihre Gelder zu bewegen. Wie im Fall von Goldman Sachs sehen sich natürlich viele Banken mit Anfragen von Kunden konfrontiert, die den Markt für Kryptowährungen gerne nutzen würden, insofern ist auch davon auszugehen, dass Banken künftig hier Produkte anbieten werden.

Was kann zur besseren Akzeptanz von Kryptowährungen beitragen?

Die Umsetzung der BC-Technologie braucht bestimmte Voraussetzungen wie die Infrastruktur, die weiter vorangetrieben und etabliert werden muss. So sollte eine breite Masse von Warenhändlern und Geschäften auf einfache Technologien und Prozesse zurückgreifen können, um Kryptowährungen als Zahlungsmittel akzeptieren und annehmen. Damit das passiert, muss es weniger Volatilität in den Kryptowährungen geben. Das Problem dabei ist derzeit, dass die aktive Nutzung durch hohe Volatitlität eingeschränkt ist. Viele Menschen, die in BTC investieren denken beispielsweise, dass es momentan mehr Sinn macht, die Währung zu halten als sie zu nutzen, da der Wert von BTC bald wieder stark steigen könnte.

Kannst Du ein Beispiel geben?

Ein Mann aus Florida hat 2010 eine Pizza für 10.000 BTC gekauft – aus heutiger Sicht also für einen Gegenwert von mehreren Millionen Dollar natürlich kein gutes Geschäft. Dazu muss es auch eine Absicherung für Privatpersonen durch dezentralisierte Systeme (kann auch Blockchain basiert sein) oder - wenn nicht anders möglich - auch über Institutionen geben.

Derzeit werden Kryptowährungen zwar global gehandelt, aber regional unterschiedlich reguliert. Welche Erfahrungen hast Du diesbezüglich gemacht?

Zum einen bedeutet das für die Staatsbürger ganz unterschiedliche Möglichkeiten, am Kryptomarkt, vor allem an ICOs, teilzuhaben. Staatsbürger mancher Länder dürfen schlicht nicht an bestimmten ICOs teilnehmen oder mit den Kryptowährungen handeln. Manchmal ist es auch nur limitiert (z. B USA, China). Es gibt auch Länder, in denen die Sanktionen deutlich weiter gehen, etwa in Nord-Korea und Somalia, in denen Teilnahmen an keinerlei ICOs erlaubt sind.

Zum anderen bedeutet es aber auch, dass einige Länder zu echten Magneten für die Kryptoszene geworden sind, da sie durch Regulierungen des Kryptomarktes das Signal gesetzt haben: Wir wollen hier aktiv sein und bereiten uns auf die Zukunft vor. Ein typisches Beispiel hier sind die Schweiz, Malta und Singapore, die sehr aktiv sind und so auch eine große Szene an Startups in dem Bereich angezogen haben.

In den Medien gibt es viele Beispiele dafür, dass unerfahrene Investoren ihr Geld verloren haben und betrogen worden sind…

Ja, es wird oft in der Presse geschrieben, dass BTC daran schuld ist. Das ist jedoch nur bedingt wahr – ähnliche Clickbait-Fake-News kursieren beispielsweise über viele verschiedene Startups und angebliche Investment-Opportunitäten, auch außerhalb des Blockchain-Bereichs. Die Technologie an sich ist relativ solide und definitiv sicherer als die meisten herkömmlichen Transaktionsmethoden. Da viele Menschen jedoch unbedingt am Kryptohype teilhaben wollten, ist es eben in diesem Bereich zu besonders vielen dieser Fälle gekommen – aber das hat sich mittlerweile deutlich reduziert. Es liegt also nicht an der Technologie an sich, trotz allem macht es (wie auch bei jedem anderen Investment) Sinn, genau hinzuschauen oder am besten jemanden hinzuzuziehen, der sich im Markt auskennt.

Warum ist das aus Deiner Sicht ein Zukunftsthema?

Wie gesagt, die eindeutigen Punkte sind, dass Blockchain unsere Ökonomie und unser Business von Grund auf revolutionieren wird. Ein Grund dafür ist unter anderem, dass durch Dezentralisierung viele Prozesse effizienter laufen können. Agenturen und Vermittler entfallen in vielen Fällen, und es ermöglicht auch Mikrotransaktionen, viele Prozesse werden effizienter gemacht (dezentralisierte Raster, peer-to-peer-Transaktionen etc.).

Kannst Du ein konkretes Beispiel geben?

Nehmen wir einmal erneuerbare Energien und Elektro-Mobilität: Man könnte mit Blockchain-Technologie und Mikrotransaktionen beispielsweise überschüssige Energie, die man mit Solarzellen auf seinem Dach erzeugt, ganz einfach an seinen Nachbarn oder das Elektroauto an der nächsten Ampel verkaufen. Voraussetzung dafür ist, dass die Infrastruktur dafür da ist. Blockchain ermöglicht diese kurzen und/oder kleinen Transaktionen auf rentable Weise, da sie die Transaktionskosten durch das Eliminieren von Mittelsmännern sehr gering hält.

Welche Bedeutung hat für Dich die sozio-politische Dimension der Blockchain?

An vielen Stellen erleben wir aktuell, dass ein großes Gefühl der Ungleichheit von Einkommen und Chancen zu sozialen Spannungen führt, und dass in vielen Ländern Politikverdruss herrscht, der zu sinkenden Wahlbeteiligungen führt. Die Demokratie der sozialen Marktwirtschaft, in der wir in Deutschland und den meisten westlichen Ländern leben, ist damit in Gefahr. Die Grundidee der Blockchain wirkt genau diesem Trend durch Dezentralisierung, Förderung von Partizipation aller und durch vollkommene Transparenz entgegen. Beispielsweise ermöglicht Blockchain-Technologie Wahlen ohne Betrugsmöglichkeit, sie kann Korruption eindämmen oder auch der sozialen Ungleichheit entgegenwirken, indem sie neue Finanzmärkte schafft, an denen jeder, ob arm oder reich, teilnehmen kann.

