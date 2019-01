Kretzschmar sagt, es gebe keine Meinungsfreiheit und startet absurde Debatte

Cathrin Mueller via Getty Images

Cathrin Mueller via Getty Images Ex-Handballer Kretzschmar.

Ex- Handballstar Stefan Kretzschmar hat in einem Interview behauptet, dass er als Sportler nicht sagen dürfe, was er will.

Stefan #Kretzschmar "Wenn wir in unserem Land über Meinungsfreiheit reden, dann haben wir Meinungsfreiheit in dem Punkt, dass wir nicht in den Knast kommen, wenn wir uns kritisch äußern. Wir haben aber keine #Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne" pic.twitter.com/yP2cx0tqyD

Das hatte Kretzschmar gesagt:

Der Ex-Spitzensportler hatte gegenüber “T-Online” erklärt:

“Wir haben keine Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne. Sobald wir eine gesellschaftskritische Meinung äußern, haben wir von unserem Arbeitgeber mit Repressalien zu rechnen, oder wir haben mit unseren Werbeverträgen Probleme, dass die gekündigt werden, wenn es nicht ins Konzept passt.“

► Er unterschied damit zwischen der “Meinungsfreiheit im eigentlichen Sinne”, sprich der verfassungsmäßig gegebenen Freiheit, alles zu sagen, was sich im Rahmen des Grundgesetzes bewegt – und dem Recht darauf, Sponsorenverträge, also Zustimmung und Geld, unabhängig von getroffenen Aussagen zu bekommen.

Weiter erklärte der Handballer:

“Es sei denn, es ist die Mainstream-politische Meinung, wo man sagt ‘wir sind bunt‘ und ‘Refugees welcome‘, wo man gesellschaftlich eigentlich nichts falsch machen kann. Hat man eine einigermaßen kritische Meinung zu einigen Themen, auch vielleicht gesellschaftskritisch oder regierungskritisch, dann darf man das in diesem Land auch nicht sagen. Da wird dir sofort jedes Wort vorgeworfen.“

Was die Aussage noch absurder gemacht:

In einem späteren Interview mit der “Bild” erinnerte sich Kretzschmar dann aber nur an einen Fall, in dem “Leute eins auf den Deckel bekamen wegen nicht konformer Meinungen”: “Toni Kroos vielleicht, nach seinem Tweet ‘Danke Angie.’”

Wir erinnern uns: Das ist die Frau, denen viele Rechte vorwerfen, die Maxime “Refugees welcome” auf die Agenda gesetzt zu haben. Was man als Sportler nun also wirklich nicht sagen darf, blieb am Ende doch offen.

Zahlreichen Journalisten und Politikern fiel das Paradox auf, in dem sich Kretzschmar verstrickte. Schließlich hatte er mit seinem Interview selbst von der Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht.