Krebs: Israelische Forscher wollen die Krankheit noch in diesem Jahr heilen

dusanpetkovic via Getty Images Krebs: Israelische Forscher glauben, die Krankheit dieses Jahr zu heilen

► Das israelische Unternehmen Accelerated Evolution Biotechnologies Ltd. behauptet, noch in diesem Jahr eine Therapie an den Markt zu bringen, die eine vollständige Heilung von Krebs verspricht.

► Der Forscher Dan Aridor sagte der “Jerusalem Post”: “Unsere Therapie wird vom ersten Tag an wirksam sein, wenige Wochen dauern und keine oder kaum Nebenwirkungen haben.“ Die Zeitung berichtet von einer bahnbrechenden neuen Methode, die die Wissenschaftler “MuTaTo” nennen: “Multi Target Toxin”.

► Dahinter verbirgt sich ein Cocktail aus verschiedenen Gegenmitteln, die verhindern sollen, dass Rezeptoren mutieren.

► “Statt Rezeptoren einzeln anzugreifen, attackieren wir nun jeweils drei Krebs-Rezeptoren auf einmal – selbst Krebs kann nicht drei Rezeptoren gleichzeitig mutieren lassen”, sagt Geschäftsführer Ilan Morad. Vergleichbar soll dieses Prinzip mit den Mitteln gegen Aids sein.