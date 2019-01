Als Anästhesieschwester in einem Londoner Krankenhaus hilft Chantal Smits jeden Tag Chirurgen, Patienten mit Gehirntumoren zu operieren.

Eines Tages fiel ihr ein Plakat auf, das an der Wand der Station hing, auf dem die Warnzeichen des Hirnkrebs aufgelistet waren.

Der heute 22-Jährigen war sofort klar: Sie litt an denselben Symptomen.

Über den Fall berichtet nun die britische Tageszeitung “The Sun”.

Smits klagte bereits seit 2014 – in ihrem ersten Jahr als Krankenschwester – über Kopfschmerzen und Müdigkeit.

“Ich fühlte mich die ganze Zeit müde und schlief um 20 Uhr ein, sobald meine Arbeitsschicht vorbei war”, berichtete sie der Zeitung.

Zudem nahm die Frau täglich vier Ibu-Profen und vier Paracetamol-Tabletten zu sich, um die Schmerzen zu lindern.

Doch einen Arzt aufsuchen, wollte Smits nicht. Sie sagte der “Sun”:

“Im Vergleich zu den schwerkranken Patienten, die ich jeden Tag sah, sagte ich mir, dass meine eigenen Symptome trivial waren und ich sie einfach hinnehmen müsste.”

Sie führte ihren Gesundheitszustand auf die 40-Stunden-Woche und die Schichtarbeit zurück.

Erst im Februar 2018, als sie ein Poster an der Wand des Krankenhauses las, das die Symptome von Gehirntumoren bei Jugendlichen und Kindern auflistete, wurde Smits klar, was mit ihr falsch sein könnte.

“Ich dachte:” Moment mal. Kopfschmerzen, ständige Müdigkeit, gelegentliche Sehstörungen – ich habe alle. Vielleicht sollte ich doch mal zum Hausarzt gehen.”

Erst nach vier Jahren Schmerzen geht die Frau zum Arzt

Smits ging also doch noch zu einem Arzt, der mit ihr eine MRT-Untersuchung machte. Kurz darauf erhielt die heute 22-Jährige einen Brief, in dem stand, dass sie einen Tumor direkt am Hirnstamm habe.