Feiern ohne Fesseln in Riad: Wir waren auf dem ersten großen Konzert Saudi-Arabiens

„Lang lebe der König. Lang lebe der König“, singen tausende Stimmen.

Ihr leiernder Gesang springt abrupt zwischen den Noten hin und her. Für das westliche Ohr ist das ungewöhnlich.

Einige, die hier in Riad in der Menge stehen, tragen einen Qamis, das für Saudi-Arabien so typische weiße Gewand, und einen Shemagh, das dazu passende rot-weiße Kopfband.

Die meisten sind in ein schwarzes Abaya-Gewand und in ein Kopftuch gehüllt, das nur das Gesicht großzügig freilässt.

Dann droppt David Guetta den Beat.

Die saudische Crowd tanzt und springt. Immer wieder Jubelrufe. Männer nehmen ihre Freunde auf die Schultern. Manche sogar eine Freundin – fast, wie man es von Musikfestivals im Westen kennt.

David Guetta zum Schluss

Das dreitägige Formula-E-Festival in Riad, am Rande des gleichnamigen Autorennens, ist für viele Menschen hier ein historischer Moment.

In Saudi-Arabien, einem der konservativsten Länder der Welt, war ein solches Spektakel jahrzehntelang undenkbar.

Der französische Star-DJ David Guetta mischt zum Abschluss dieses bedeutenden Events auch arabische Lieder in sein treibendes House-Set.

Das ist sinnbildlich für die historische Phase, in dem sich das Land befindet, das gerade vor allem wegen der Ermordung des Journalisten Jamal Khashoggi massiv in der Kritik steht.