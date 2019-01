Köln: Rocker treffen sich beim Steuerberater – es kommt zur Straßenschlacht

Noch in derselben Nacht sei erneut geschossen worden. Diesmal auf das von Orhan A. betriebene Café in Köln-Buchheim, in dem sich Hells Angels aufhielten.

Aufgrund ihrer Zeit als Geschäftspartner teilen sich die beiden laut “Bild” noch immer denselben Steuerberater. Als die beiden sich dann vergangenen Freitag zufällig in dessen Büro in der Nähe des Kölner Doms begegneten, sei die Situation völlig eskaliert.

Wie im Wilden Westen

Bereits Im Januar 2017 sei ein Anschlag Molotowcocktails auf das von Orhan A. betriebene Café in Köln-Buchheim verübt worden, an dem auch Aykut Ö. beteiligt gewesen sei, wie es weiter hieß.

Über den Vorfall sagte Polizeipräsident Uwe Jacob der “Bild” am Mittwoch:

“Mitten auf Kölner Straßen wird mit hochkarätigen Waffen geschossen (...) Als wären wir hier im Wilden Westen, wird hier rumgeballert.”

Gegenüber der “Kölnischen Rundschau” Klaus-Stephan Becker, Leiter Direktion Kriminalität, von einem sich hochschaukelnden Konflikt. Die Hells Angels in Köln würden zunehmend ihre Durchsetzungskraft und Reputation in der Szene einbüßen, die Bandidos versuchen, in dieses Machtvakuum zu stoßen.

Polizeipräsident Jacob kündigt in der “Rundschau” an: “Wir werden es nicht dulden, dass es in Köln so weitergeht wie bisher. Wer hier in Köln den Rechtsstaat so herausfordert, der wird Antwort bekommen.”