Fast jeder zweite Mann ist mit der Größe von seinem Penis unzufrieden – das bestätigen Umfragen, wie zum Beispiel die eines Urologen aus dem britischen Sheffield.

Doch auch mit einem kleinen Penis kann man großartigen Sex haben. Dabei kann vor allem die richtige Position helfen. Wir haben die fünf aufregendsten Stellungen gesammelt, die euch und eurem Partner noch mehr Lust im Bett versprechen – auch wenn ihr euch untenrum unterbestückt fühlt.

1. Die “koitale Ausrichtungs-Technik”

Die “koitale Ausrichtungs-Technik”, auch CAT genannt, ist eine Abwandlung der Missionarsstellung, bei der der Mann ein bisschen höher liegt und somit seinen Penis gegen die Klitoris der Frau reiben kann.

Eine Studie der sexualwissenschaftlichen Fachzeitschrift “Journal of Sex and Marital Therapy” untersuchte die Vorteile der “koitalen Ausrichtungs-Technik” gegenüber der klassischen Missionarsstellung. Das Ergebnis: Mehr als die Hälfte der Probandinnen kam mithilfe dieser Technik häufiger zum Orgasmus als in der Missionarsstellung.

“Startet in der traditionellen Missionarsstellung”, sagt die Sexualtherapeutin Sadie Allison, Sexologin und Autorin von “Ride ’Em Cowgirl! Sex Position Secrets for Better Bucking” der HuffPost US und empfiehlt: “packt ein kleines Kissen unter die Hüfte der Frau, damit diese etwas angehoben wird und den Becken-Winkel stützt.”

“Nachdem du sanft hineingeglitten bist, verlagere deinen Körper ein paar Zentimeter nach oben, so dass dein Becken direkt auf ihrem liegt”, rät Allison Männern.