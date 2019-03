Wie wären Sie mit jemandem wie Trump umgegangen?

Ehrlich gesagt: Ich weiß es auch nicht. Ich habe Diplomatie anders erlebt. Wie Trump etwa mit Macron umgegangen ist war lächerlich. Die gegenseitigen Schmeicheleien, die Umarmungen, die Küsserei unter Männern – das geht mir unendlich auf den Wecker und mir fällt es schwer, das ernst zu nehmen. Die Weltpolitik ist stellenweise insoweit scheinbar zu einem dümmlichen Zirkus geworden.

Lesen Sie, was Trump auf Twitter veröffentlicht?

Nein, da habe ich Besseres zu tun. Aber ich lese es natürlich – ob ich will oder nicht – am nächsten Tag in der Zeitung. Und das ist der eigentliche Wahnsinn: Man weiß nie, was dieser Mann am nächsten Tag verkünden wird. Dabei dürfen wir nicht übersehen, dass er für seine Klientel in Amerika einiges unter seinem Motto „America First“ umgesetzt hat. Zum Beispiel in der Wirtschafts- und Steuerpolitik.

Beobachter fürchten gar einen Dritten Weltkrieg – zuletzt nach dem Eingriff der Amerikaner in Syrien. Teilen Sie die Sorge?

Ich glaube nicht, dass Trump tatsächlich einen Dritten Weltkrieg auslösen wird. Da hoffe ich doch auf die Checks and Balances im amerikanischen Verfassungsgefüge.

Sorgen macht mir eher, dass die weltweiten Brandherde gefährlich vernachlässigt werden. 65 Millionen Menschen sind auf der Flucht. Die Lage in Syrien ist chaotisch. Der Zusammenhalt der EU ist durch Nationalisten ernsthaft bedroht.