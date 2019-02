Panik vor der Hochzeit: Was tun, wenn nach der Verlobung die Nerven blank liegen?

“Angstgefühle zu bekommen, heißt nicht, dass man unglücklich über den Antrag selbst ist“, sagt Ehe- und Familientherapeutin Marni Feuerman. “Wenn man sich verlobt, kommt man der lebenslangen Bindung einen Schritt näher. Die bevorstehende Hochzeitsplanung kann dir Sorgen machen, die Familien zusammenzubringen, eine gute Schwiegertochter zu sein, zusammenzuziehen, finanzielle Entscheidungen zu treffen, eine gute Ehefrau zu sein und so weiter. Nach einem Antrag kommt so vieles auf dich zu, das Ängste auslösen kann – auch wenn sie nicht ganz logisch oder rational sind.“

“Warum ging ich jeden Abend mit Tränen in den Augen die Treppe zum Schlafzimmer hoch? Warum war ich nicht glücklich? Ich war traurig. Erschlagen, durch und durch traurig“, schreibt sie in einem Blogbeitrag .

Der Hochzeitsfotografin Jamie Delaine erging es ähnlich, als sie sich 2013 verlobte. Sie war bis über beide Ohren in ihren Partner verliebt, sie war begeistert vom Ring, den er ausgesucht hatte, und vom Antrag in ihrem Lieblingscafé. Und doch lag sie später verängstigt im Bett und weinte.

“Ich schämte mich nicht wegen der Verlobung, sondern weil ich verwirrt und traurig war“, sagt Sferle zu HuffPost. “Ich dachte erst, ich müsse das geheim halten. Bis ich doch mit meinem Verlobten darüber sprach und erkannte, dass meine Gefühle in Ordnung waren und nichts falsch an unserer Beziehung war.“

“Wir waren seit fünf Jahren zusammen. Aber wie es häufig bei Veränderungen ist, ist die neue Rolle da, lange bevor man sich wohl damit fühlt und man sie völlig angenommen hat“, sagt sie. “Ich fühlte mich während unserer Beziehung noch immer als Single-Frau – bis wir uns verlobten. Ich glaube, ein Teil meiner Trauer beruhte auf dem Verlust dessen, wer ich gewesen war und wie ich mich bis dahin gesehen hatte.“

Wenn du deine Beziehung schon immer privat gehalten hast (du beispielsweise deine Partnerschaft nicht den sozialen Netzwerken zelebrierst), ist es ein enormer Wandel für dich, wenn auf einmal deine Liebe im Vordergrund steht. Die Nachricht verbreitet sich rasant, plötzlich wirst du überflutet von Nachrichten und Telefonanrufen von Freunden und Verwandten.

Diese Anteilnahme kann wunderbar sein, aber auch erschlagend. Auf einmal musst du unzählige Fragen zum Antrag und den Hochzeitsplänen beantworten. Wenn du emotional angeschlagen bist, kann das schwierig werden. Es ist aber alles eine Frage der Gewöhnung. Du kannst dir sicher sein, dass es völlig normal ist, wenn dir das Angst macht.

Sprich mit dem Partner und anderen Vertrauten über die Ängste

Du zögerst womöglich, mit jemand anderem über diese Gefühle zu sprechen – ganz zu schweigen vom zukünftigen Ehepartner. Schließlich willst du dessen Gefühle nicht verletzen, indem du ihn glauben machst, dieses Gefühlschaos sei mit Zweifeln an ihm als lebenslangen Partner verbunden.

Aber der Expertin Marni Feuerman zufolge lohnt es sich in jedem Fall, das Thema mit dem zukünftigen Ehepartner zu besprechen. Dabei solltest du allerdings durchdacht vorgehen.

“Werde dir zunächst bewusst darüber, über was genau du dir Sorgen machst. Du kannst diese Sorgen artikulieren, ohne die Gefühle deines Partners zu verletzen. Sag zuerst, wie glücklich du über die Verlobung bist, bevor du deine Angst ansprichst“, sagt sie. “Es ist gut möglich, dass dein Verlobter genauso fühlt und froh ist, darüber reden zu können. Das Gespräch bietet für euch beide die Gelegenheit, die Sorgen des anderen zu beruhigen und herauszufinden, welche Themen die negativen Gefühle auslösen.“

Vielen Frauen ging es ähnlich

Jamie Delaine erzählte ihrem Verlobten alles, was in ihr hochgekommen war, nachdem sie Ängsten befallen hatten. Wenngleich ihr Freund nicht hundertprozentig verstand, warum sie so beunruhigt war, hörte er geduldig zu, tröstete sie und versicherte, sie zu unterstützen.

Sie vertraute sich einigen ihrer Brautjungfern an, die selbst erst kürzlich geheiratet hatten. Dabei erfuhr sie, dass es drei von vier Frauen nach dem Antrag ähnlich wie ihr ergangen war.

“Fast jede frisch verheiratete Frau, die ich gefragt habe, erlebte während der Verlobungszeit Phasen von Traurigkeit“, schreibt Delaine in ihrem Blogbeitrag. “Man ist hin- und hergerissen zwischen ‘der glücklichsten Zeit meines Lebens‘ und ‘Alles verändert sich. Das muss ich stoppen.’“

Mit den Freunden Familie über die Ängste zu sprechen war nicht einfach

Christine Sferle fand aus dem Tief heraus, nachdem sie ihrem heutigen Ehemann ihre Ängste offenbart hatte. Seine Reaktion erinnerte sie daran, warum sie sich in diesen Mann verliebt hatte.

“Einer der Gründe, warum ich ihn liebe, ist, dass ich mit ihm über alles reden kann“, sagt sie. “Das ist so wichtig in einer Partnerschaft. Denn jetzt, da uns das Leben immer einschneidendere Erfahrungen beschert – der Tod seiner Eltern, die Geburt unseres Babys, Verlust des Arbeitsplatzes und so weiter – haben wir ein starkes Fundament, das aus Gesprächen, Vertrauen und Zusammensein besteht. Dieses Fundament verstärkt sich noch, weil wir von Anfang an offen über unsere Gefühle in schweren Momenten des Lebens gesprochen haben.“

Mit den Freunden und der Familie über die Ängste zu sprechen war jedoch nicht so einfach.

“Diese ‘beunruhigenden Gefühle‘ lösten Unbehagen bei ihnen aus. Sie wollten sie für mich aus der Welt schaffen“, sagt sie. “Oder sie zogen voreilige Schlüsse, das Gefühlschaos sei ein Warnsignal und bedeute, dass etwas mit meiner Beziehung nicht stimme. Als Außenstehender so zu denken ist sicher nicht ungewöhnlich. Dennoch entfremdete mich von ihnen, dass sie die Komplexität meiner Gefühle nicht verstanden.“

Manchmal weist die Angst nach der Verlobung auf ein tieferes Problem in der Beziehung hin

Während derartige Angstgefühle normalerweise kein Grund zur Beunruhigung sind, gibt es Fälle, in denen sie auf ernsthafte Bedenken gegen den Partner oder die bevorstehende Ehe hinweisen.

Sie sollten tief in sich hineinhorchen oder die Hilfe eines Therapeuten oder eines anderen Vertrauten in Anspruch nehmen, um den wahren Grund für Ihre Befürchtungen zu finden, rät die Ehe- und Familientherapeutin Becky Whetstone.