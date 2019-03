Kaputtes iPhone? Diese Menschen kämpfen dafür, dass ihr es selbst reparieren könnt

GETTY / ANASTASIIA_NEW

Es ist ein ungewöhnlich sonniger Wintermorgen. Während sich Feiergeschädigte ermüdet nach Hause schleppen, bin ich auf dem Weg zu meinem ersten Reparatur-Event im Hub67 – einem Gemeindezentrum im Londoner Stadtteil Hackney Wick, das nur fünf Gehminuten von meiner Wohnung entfernt liegt. Als ich dort ankomme, sind die Tüftler im Erdgeschoss bereits fleißig. In einem Raum schrauben mindestens zwei Dutzend Menschen an Elektro- und Haushaltgeräten herum. Ich sehe Toaster, Bügeleisen, Laptops, Radios, Mobiltelefone, Staubsauger, Lampen und ein riesiges Keyboard. Eine ansteckende Atmosphäre liegt in der Luft. Freiwillige "Fixperts" zeigen hier den Besuchern, wie sie ihre Geräte mit Zange, Lötkolben und anderen Werkzeugen, die kreuz und quer über den gesamten Raum verstreut sind, reparieren können. Für mich geht es jedoch nach nebenan, hier arbeiten die Menschen an Klamotten. Sarah Klymkiw, eine Expertin für die Erneuerung von Kleidung, erklärt mir, wie ich an meiner Jeans einen neuen Verschluss anbringen kann. Eigentlich eine einfache Aufgabe. Doch ich hatte zuvor keine Ahnung, wie ich das funktioniert. Darum lag meine Jeans auch seit Monaten unbenutzt in meinem Schrank und verstaubte.

Als ich fertig bin, halte ich meine nun wieder tragbare Hose stolz in die Höhe. Fest davon überzeugt, nun alles reparieren zu können, mache ich mich auf den Nachhauseweg.

HUFFPOST / TESS RILEY Sarah Klymkiws Modereparaturtisch, komplett mit Nadeln, Knöpfen, Ersatzteilen aus Stoff und einem alten Ratgeber.

Die Veranstaltung, an der ich teilgenommen habe, ist Teil einer Bewegung, die sich immer weiter ausbreitet. Es ist eine Graswurzelbewegung, die aus Reparaturcafés, Do-It-Yourself-Bike-Workshops oder Werkzeugbibliotheken besteht. Alles Orte, an denen Menschen anderen Menschen helfen, ihre Sachen zu reparieren. Aber auch gemeinnützige Organisationen und Universitäten setzen sich mittlerweile für Modelle dieser Art ein. Das ultimative Ziel für die Vertreter dieser Bewegung: Menschen sollen erkennen, dass oft nicht viel Aufwand nötig ist, kaputten Dingen wieder neues Leben einzuhauchen. Das spart nicht nur Geld, sondern reduziert auch Müll. Unsere Konsumkultur ist schädlich für den Planeten. Natürlich, wir können billig einkaufen und uns ständig neues Gegenstände kaufen. Sind sie kaputt, ersetzen wir sie einfach. Es liegt nicht immer im Interesse der Unternehmen, Produkte langlebig oder leicht reparierbar zu machen. Wir können nicht ins Innenleben unserer iPhones oder unsere Waschmaschine blicken, oft sind die Geräte versiegelt. Sind sie kaputt, landen sie im Müll. Laut dem “Global E-waste Monitor 2017” produziert jeder Bürger in Deutschland 22,8 Kilo Elektroschrott im Jahr. Weil wir zunehmend von Technologie besessen sind, hat sich der Elektronikschrott zum weltweit am schnellsten wachsenden Abfallprodukt entwickelt. Entsorgte Smartphones, Kühlschränke, Computer und andere Gegenstände stapeln sich in Deponien. Sie speisen das, was die Vereinten Nationen als “Tsunami des Elektroschrotts” bezeichnen. Dadurch gelangen giftige Chemikalien in den Boden und das Grundwasser. Jede Sekunde wird zudem ein Müllwagen voller Textilien nur wegen unserer Liebe zur “Fast Fashion” auf eine Mülldeponie gebracht oder die Kleidung wird direkt verbrannt. Auch interessant: Warum die Menschen in Finnland glücklicher sind als in Deutschland

HUFFPOST / TESS RILEY Alte Mobiltelefone stapelten sich auf einem Schrottplatz in Ghanas Hauptstadt Accra. Im vergangenen Jahr verkaufte Apple allein mehr als 217 Millionen iPhones.

In den USA steht vor allem die Reparatur von Elektroprodukten im Fokus. Menschen hier wollen erreichen, dass sie ihre Geräte selbst oder durch Dritte reparieren können. Nathan Proctor, Direktor bei der NGO Public Interest Research Groups (PIRG), will erreichen, dass die Unternehmen die Kontrolle über ihre Produkte den Kunden übergeben. Die Tech-Konzerne greift er scharf an: “Sie wollen kontrollieren können, was wir mit unseren Sachen machen – vor allem soll dies ihren Aktionären nutzen... Wir müssen unser Verhältnis zur Elektronik und allgemein zu Gegenständen grundlegend verändern. Das beginnt schon mit der Beseitigung von Barrieren zur Erhaltung und Pflege der Geräte.” Die Bewegung, die sich für das Recht auf Reparaturen einsetzt, ist in den USA seit ihrer Entstehung stärker zerstreut als die britische. Laut Janet Gunter, Mitbegründerin der britischen Reparaturorganisation The Restart Project, gibt es aber inzwischen in den USA mehr als 100 registrierte Reparaturwerkstätten.

Aber nicht nur Verbraucher- und Gemeindeverbände kämpfen für das Recht auf Reparatur. Kleine Reparaturunternehmen beklagen, dass ihre Existenzgrundlage von Herstellern angegriffen werde. Diese würden den Zugang zu Reparaturinformationen, Ersatzteilen und auch zu Software einschränken. “Das ist letztlich nur ein Trick, um neue Produkte zu verkaufen”, sagt Gay Gordon-Byrne, Geschäftsführer der Repair Association, einem Dachverband von Unternehmen, Wohltätigkeitsorganisationen und Einzelpersonen. Einige kleine Unternehmen begehren bereits auf. Im Jahr 2017 erhielt Henrik Huseby, der Besitzer einer kleinen Elektronikwerkstatt in Norwegen, einen Brief von Apples Anwälten. Sie bestanden darauf, dass er die Verwendung von iPhone-Ersatzteilen für die Reparatur von Handys einstellt. Doch anstatt Apples Forderungen zu erfüllen, setzte sich Huseby zur Wehr. Daraufhin verklagte ihn Apple. Huseby gewann den Prozess gegen den Technologieriesen.

HUFFPOST / TESS RILEY Ein freiwilliger "Fixpert" beäugt einen kaputten Toaster bei der Reparaturveranstaltung, zu der ich in London ging. Ziel ist nicht nur, das Gerät zu reparieren. Es geht darum, dem Besitzer das Vertrauen in seine eigene Fähigkeit zur Reparatur mitzugeben.