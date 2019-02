Foto-Termin: Schüler trägt grünes T-Shirt – zu spät bemerkt er seinen Fehler

Ein Schüler hat beim Fototermin in seiner Schule ein grünes T-Shirt getragen.

Als er an der Fotokulisse ankam, bemerkte er, dass seine Kleiderwahl keine gute Idee war.

Was schief gelaufen ist, seht ihr im Video oben.

Viele können sich sicher noch an die Aufregung erinnern, als in der Schule Fotos gemacht wurden. An dem Tag mussten die Haare und das Outfit besonders gut aussehen.

Diesen Gedanken hatte auch der Siebtklässler Carter Hutsell aus dem US-Bundesstaat Missouri. Gleich am ersten Tag nach den Sommerferien kam ein Fotograf in seine Schule.

Junge entscheidet sich für grünes T-Shirt

Seine Mutter berichtete in einem Facebook-Post, dass er sich nach langem Überlegen für ein grünes T-Shirt entschieden hatte – das sollte er schnell bereuen.

Der Junge wusste nämlich nicht, dass der Hintergrund, vor dem die Fotos gemacht wurden, dieselbe Farbe haben würde wie sein Oberteil.

Denn: Die Fotos wurden vor einem Green-Screen gemacht.

