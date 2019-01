Julia unterwegs - zwischen Wasser und Salz in Höchenschwand

Am südlichen Ortsrand des sonnenreichen Höchenschwand liegt das 4-Sterne Bio- und Wellnesshotel Alpenblick. Ein originales Schwarzwald Hotel mit Design-Suitenhaus und SPA-Oase. Tradition verschmilzt hier mit zeitgemäßem Lifestyle, Wellness mit sinnvoller Prävention und zertifizierte Bio-Küche mit nachhaltigem Umweltdenken. Federführend verantwortlich ist das Inhaberehepaar Thoma selbst.

Foto: MM Wasser ist Leben - das nimmt das Bio & Wellnesshotel Alpenblick genau

So ist der Schweizer Ferdinand Thoma ursprünglich gelernter Koch. Durch diverse Weiterbildungen eignete er sich ein breites Wissen über Gesundheit und Ernährung an. Dies gibt der Hotelier nicht nur bei seinen wöchentlichen Bio-Wein-Proben im Hotel wieder: Zudem ist er Heilpraktiker, Acidose-Praktiker, medizinisch geprüfter Wellnesstrainer und Nordic-Walking-Trainer. Verschiedene Lebensweisen wie zum Beispiel die vegane Küche haben er und seine Frau selbst über längere Zeit ausprobiert. Seine Erkenntnisse hat er im Buch "Die vier Säulen der Gesundheit" festgehalten. Kein Wunder also, dass der SPA Bereich des Alpenblick mehr ist also nur ein aufgehübschter Badebereich.

Foto: MM Die Salzgrotte des Hotels - ein wahrer Rückzugsort

Saunen, Dampfbad und Solebecken stehen hier neben einem Salzraum, Fitnesscenter und mehreren Ruheräumen zur Verfügung. Und natürlich verschiede Formen von Heilwasser. Denn schließlich beruht das Konzept der Thomas neben Bio-Kost, Ruhe, Bewegung und positivem Denken vor allem auf der Heilwirkung von Wasser und Salz. Der mit Salz aus dem Himalaya versehende spezielle Ruheraumaum hat ein mineralienhaltiges Mikroklima, vergleichbar mit dem Meeresklima oder dem Klima von Salzstollen. Die Luft ist nahezu rein und kann sich positiv auf die Atemwege auswirken - bei mir geschieht dies dank der dortigen Gemütlichkeit wortwörtlich im Schlaf.

Foto: MM Entspannung gehört zur guten Gesundheit genauso wie eine gute Ernährung, Bewegung und positives Denken

Informiertes, basisches und ionisiertes Wasser sind neben organischen Lebensmitteln nur einige Wellness-Schmankerl, die sich der SPA-Hungrige (oder Durstige) hier greifen darf. Ionisiertes Wasser wird zum Beispiel durch einen Wasserionisierer hergestellt. Dieser behandelt Wasser so, dass dessen pH-Wert erhöht wird und damit in den basischen Bereich fällt. Dabei werden dem Wasser Salze beigefügt, um einen Stromfluss zu ermöglichen. Bei regelmäßigem Konsum soll die Entstehung von Krankheiten so vermieden werden. Ähnlich ist das auch bei den anderen Wasserarten.

Foto: MM Auch im Schwarzwald muss vegan kein Fremdwort sein