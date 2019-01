Julia unterwegs - mit Fokus auf's Matterhorn

First things first: ja, hier ist der Name Programm. Das Hotel Matterhorn Focus liegt an einem Ort von Zermatt, von dem man den Hausberg nur allzu gut fokussieren kann. Was für ein Gefühl, wenn das erste, das man morgens vom Schlafzimmer aus sieht, die in Morgenröte getauchte Spitze des Berges ist. Das allein reicht in dem autofreien Walliser Bergdorf allerdings nicht aus, um zu bestechen. Schließlich ist das Hörnli in der ganzen Region das Leitmotiv.