Julia unterwegs - im MINI Countryman über die Schweizer Berge

Der Mini Countryman ist als Kompakt-SUV ist wohl der Mini, der seinem Vornamen am wenigsten gerecht wird. Über zwei Meter ist der bayrische Brite breit und 4,30 Meter lang. Das heißt aber auch: perfekt geeignet für den Skiurlaub. Vier große Koffer und zwei Paar Schneebretter verschwinden beim Umlegen der Rückbank problemlos in dem großen Kleinen. Und dank Allrad-Variante kann’s nun losgehen, in die Berge des Wallis !