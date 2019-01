Julia unterwegs - im Glacier Express von Zer- nach Andermatt

Er gilt als der langsamste Schnellzug der Welt und verkehrt mit seinen gläsernen Dachelementen zwischen dem autofreien Walliser Ort Zermatt und St. Moritz im Engadin: Der Glacier Express. Siebeneinhalb Stunden dauert die Fahrt in etwa - und in nur drei Stunden ist man im neu gestalteten Ferienparadies Andermatt im Kanton Uri.

Vorbei geht es an rauen Gletscherwänden, langen Hängebrücken und schneebedeckten Fluren. Ein Fotomotiv jagt das nächste, durch Kopfhörer werden den Gästen mehrsprachig Informationen über die Umgebung mitgeteilt und nach einem warmen Mahl ist der Zielbahnhof schnell erreicht.

Die Ferienregion Andermatt liegt im Herzen der Schweizer Alpen. Die Region ist im Winter und Sommer der ideale Ort für erholungssuchende Naturliebhaber, die unvergessliche Momente in einer fantastischen Bergwelt suchen. Die Region bietet mit der Ski Arena Andermatt-Sedrun als grösstes Zentralschweizer Skigebiet. Langlaufloipen, Winterwanderungen und Schneeschuh-Trails sind hier gefragt. Und in Kürze noch viel mehr als heute schon.

Der ägyptische Investor Samih Sawiris plant und baut seit nunmehr zwölf Jahren das angeblich beste Tourismusresort der Alpen. Heute ist es kurz vor Fertigstellung. Das «Feriendorf Andermatt Reuss» umfasst rund 500 Ferienwohnungen in 42 verschieden designten Gebäuden, 28 Chalets, Kongressmöglichkeiten sowie ein öffentliches Hallenbad und einen 18-Loch-Golfplatz. Hinzu kommen sechs Hotels im 4- und 5-Sterne-Bereich, darunter auch das bereits eröffnete 5-Sterne-Deluxe-Hotel The Chedi Andermatt. Und seit dem 20.12.2018 offiziell eröffnet: Das Radisson Blu Hotel.

281 Hotelzimmer in Holzoptik verfügen über eine Palette an Annehmlichkeiten, darunter kostenloses Hochgeschwindigkeits-WLAN, Zimmerservice rund um die Uhr, LED-Fernseher und Handy-Lademöglichkeit per USB. Der überdimensionale Innenpool soll auch dem Andermatter Nachwuchs zum Schulschwimmen dienen. Denn Sawiris Konzept ist offen: Er möchte die lokale Bevölkerung einbinden, Zutritt zu Annehmlichkeiten wie dem nagelneuen SPA gewähren. Ähnlich hält er es bereits mit seinem Konzept im ägyptischen Ferienort El Gouna.