Julia unterwegs - im Bergidyll auf 2.222 Metern

Womit assoziieren Sie eigentlich das Wort Bergidyll? Eine kleine (und naja, sagen wir fast repräsentative) Umfrage unter winterlich gestimmten Kollegen ergab folgende TOP5-Begriffe: Schnee, Ruhe, frische Luft, Berghütten, heiße Schokolade. Wenn es also danach geht, hat das hoch über Zermatt in der Schweiz gelegene Riffelalp Resort alle Kriterien bravourös erfüllt.

Nun könnte man sagen, davon sei bei einem Fünfsternehaus und Leading Hotels of the World Mitglied ja wohl auch auszugehen, gerade da es sich ja wohl um Basics handelt. Andererseits gibt es auf dieser Welt auch genügend Highend-Häuser, die beim unerbittlichen fokussieren auf Standard und Luxus gerne mal übersehen, dass es im Zeitalter der Globalisierung auch auf individuellen, traditionellen und eben idyllischen Charme ankommt. Gerade in den Bergen.