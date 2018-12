José Carreras Gala: „Ein Geschenk an das Leben“

Jonas Kaufmann: “José ist der Grandseigneur mit dem großen Herzen, der dank seiner Durchhaltekraft die Stiftung zu dem gemacht hat, was sie heute ist. So etwas gibt es nur einmal!”

David Garrett, unser beliebter Stargeiger, ist seit 8 Jahren Botschafter der José Carreras Stiftung und berührte die Herzen durch einem wunderschönen Appell: “Es sind 3 Komponenten, die mich dazu motivieren, diese Initiative zu unterstützen. Zum einen bin ich voller Respekt vor dem Initiator José Carreras, der sich für so ein wichtiges Projekt stark macht. Zum anderen sind es die Kranken. Ich habe während der letzten Jahre gute, aber auch herzzerreißende Momente erlebt. Mir ist es ein großes Anliegen, die Freude und Lebenslust der Kinder wieder zu wecken. Nicht zuletzt sind für mich die Zuschauer und meine Fans Helden, ohne sie würde so ein wichtiges Projekt nicht gelingen!” Schließlich kündigte er auf der Bühne noch an, persönlich 10.000 Euro für die Stiftung zu spenden und bat seine Fans, es ihm gleich zu tun. Jeder Betrag, sei er noch so klein, ist eine große Hilfe, so David Garrett.