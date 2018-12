Jobcenter rächt sich an Familie: "Wir sind durch die Hölle gegangen"

Jobangebote unterbreiten sie so gut wie keine (woher auch – gibt halt nicht genug Jobs für alle ), aber ein mehrwöchiger Bewerbungskurs wurde mir gesponsert, weil das konnte ich vorher noch nicht so gut – bin ja nur ein kleiner Schreiberling so als gelernte Redakteurin . “Ja, nee, is’ klar”, würde Comedian Atze Schröder jetzt wohl anmerken.

Es gibt eine Bezeichnung, die meinen Kopf regelmäßig zum Qualmen bringt: Das Ding heißt ja Jobcenter. Nach meinem Verständnis also ein Zentrum, in dem man einen Job findet. Weit gefehlt:

MERKE: Der Staat geizt nicht bei den Arbeitslosen, wenn man ihnen etwas beibringen kann, was sie vorher schon konnten. Kenntnisse in Buchhaltung werden hingegen nicht vermittelt, weil mit etwas Glück machen die Hartz-IV-Empfänger Fehler und dann kann man praktischerweise Leistungen komplett verweigern

Nach Vorgabe des Finanzamtes fallen Reitschulen in die typischen Bargeldgeschäfte, wo man am Ende des Tages sogar die Gesamtsumme unaufgeschlüsselt irgendwo notieren darf, sofern es Kleinunternehmer sind.

Computerkenntnisse hatte ich als Diplom-Medienwirtin vorher wohl auch nicht – da kann ich wieder nur Atze zitieren: “Ja nee ... is’ klar.” Um mir also Kenntnisse zu vermitteln, die ich bereits hatte, investierte man üppig öffentliche Gelder in Dinge, die die Welt nicht braucht.

Endgültiger Bescheid – was ist das? Ich hatte seit zwei Jahren keinen endgültigen Bescheid mehr bekommen, aber in Friss-oder-Stirb-Manier habe ich die Hälfte des Versicherungsbeitrages eben von dem Schonvermögen bezahlt, das ich eigentlich gar nicht hatte.

Ich habe es mal gewagt, da etwas gegen zu sagen: Da war was los. Die Mitarbeiterin beklagte, sie hätte andere Sorgen, denn das war genau der Tag, nachdem in einem anderen Jobcenter eine Mitarbeiterin mit einem Messer niedergestochen worden war und jetzt solle ich ihr nicht mit diesen “Kinkerlitzchen” kommen.

Wenn man dann so richtig blöd ist, zahlt man die brav, stellt den Antrag im Bewilligungszeitraum und kriegt dann nur einen Teilbetrag mit der sinngemäßen Begründung: “Sie hatten ja das Geld für die Anzahlung, also müssen wir die nicht übernehmen.”

Als Journalistin kann ich ja – Krankheit hin oder her – eines wirklich gut: Missstände erkennen, aufdecken und wasserdicht recherchieren. Und was sah mein getrübtes Adlerauge? Die müssen solche Reparaturen als Zuschuss zahlen: Im Gesetz steht nichts von Darlehen mit Ratenzahlung.

Also musste ich zu den Zeiten, als ich es noch wert war, dass man mit mir Eingliederungsvereinbarungen vereinbarte, zur medizinischen Gutachterin und die sagte: “Nö, kein Betrug. Stimmt, was Frau Steiner sagt. Die ist krank, aber dürfte nach der OP wieder arbeitsfähig sein.“

Eins schmeckte wie Metall pur: Das fanden meine guten Darmbakterien jetzt auch nicht so toll und machten sich vom Acker, wie das bei Antibiotika halt so ist: Antibiotika killt eben alle Bakterien, auch die nützlichen.

Dagegen haben wir auch Widerspruch eingelegt und die Widersprüche liegen jetzt in der Widerspruchsstelle, setzen Staub und Spinnweben an und warten darauf, dass man sie irgendwann einmal bearbeitet, falls es das enge Zeitkontingent der permanent überlasteten Jobcenter-Mitarbeiter einmal zulässt.

Wenn ich auch nicht rechnen kann, so kann ich doch immerhin zählen und es waren damals noch fünf (jetzt vier): Die Anzahl war dem Jobcenter jahrelang bekannt, denn immerhin war es ja deren Idee, dass ich mich damit selbstständig mache und wenn man ganz genau ist, dann waren es damals ein Pferd, ein Fohlen und drei kleine Ponys.

Mit einem Pony allein wirkt so ein Ponyhof dann ja schon irgendwie mickrig auf die Kundschaft, die dann wohl ausbleiben würde – besonders dann, wenn ein Ausritt mit vier Personen auf dem Programm steht. Das sah die Richterin ein, sagte, das ginge ihr alles zu weit, was die Rechtsvertreterin des Jobcenters so alles aus dem Hut zauberte und gab uns in vollem Umfang Recht.

Obwohl wir beide Prozesse gewonnen haben, war das der Anfang vom Ende und wir sind in den folgenden drei Jahren regelrecht durch die Hölle gegangen. Und genau diese Geschichte möchte ich Euch nun erzählen.