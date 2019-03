Italiens Populisten-Regierung droht an einem Tunnel durch die Alpen zu zerbrechen

Noch aber ist es nicht so weit. Salvini jedenfalls versuchte am Freitag, den Streit herunterzuspielen .

► Hinzu kommt, dass Salvinis Lega die Fünf-Sterne-Bewegung seit der Regierungsbildung in den Umfragen überholt und weit hinter sich gelassen hat. Neuwahlen könnten der Partei also gelegen kommen.

Ministerpräsident Giuseppe Conte nimmt eine Art Schlichterrolle in dem Bahn-Streit ein, auch wenn er am Donnerstag selbst Zweifel an dem Bauprojekt äußerte.

► Bis Montag muss die Regierung eine Entscheidung treffen, da die Aufträge von Telt, der italienisch-französischen Firma, die das Projekt leitet, dann ausgeschrieben werden sollen.

Wie italienische Medien am Samstag berichtet, bittet Conte in einem Brief an Telt nun darum: Die Aufträge in Höhe von 2,3 Milliarden Euro zum Bau des Basistunnels sollen ausgeschrieben werden. Unter der Bedingung, dass die italienische Regierung sie innerhalb von sechs Monaten zurückziehen kann.

Der Kompromiss der Sterne und der Lega sieht offenbar vor, Frankreich und die EU um eine Änderung der Verträge zur Finanzierung der Strecke zu bitten. Italien ist nicht bereit, den Bau des Tunnels weiter zu finanzieren.

Damit ist womöglich also die Lösung im Streit um den Tunnel gefunden, allerdings bahnt sich ein weiterer Konflikt mit Nachbar Frankreich und der EU an.