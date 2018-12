Prompt aber folgte Kritik. Denn: Am Tag zuvor war der Bruder eines Mafia-Kronzeugen in Italien erschossen worden. Brisant für Salvini ist, dass der Mann unter speziellem Schutz des Innenministeriums stand, wie die Nachrichtenagentur Ansa berichtet.

Dennoch gelang es den Tätern am Dienstagabend, den 51-Jährigen mit mindestens 20 Schüssen zu töten, als dieser sein Auto in einer Garage parkte. Bei dem Toten soll es sich um den Bruder eines Angehörigen einer Familie der Mafia-Organisation ’Ndrangheta handeln.

Die Stadt sei verstört angesichts des Mordes an einem Mann, der unter Zeugenschutz stand. Salvini kündigte an, am Donnerstag an einem Treffen in der Präfektur in Pesaro teilzunehmen.

Mit Material der dpa.