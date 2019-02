Italien: Lega Nord arbeitete laut Bericht an schmutzigem Wahlkampf-Deal mit Putin

Savoini sei mehrfach in Russland gewesen und habe auch Lega-Chef Savini bei offiziellen Staatsbesuchen in das Land begleitet. Die Verhandlungen über den Deal seien im vergangenen Juli gestartet – am 18. Oktober sei dieser dann bei einem Treffen im Metropol Hotel in Moskau konkretisiert worden.

► Bei diesem Treffen soll Savoini laut “L’Espresso” mit russischen Verhandlern abgesprochen haben, dass russisches Geld an die Lega Nord fließen sollte.

“L’Espresso” schreibt, dass nicht klar sei, ob der Deal tatsächlich abgeschlossen und durchgezogen wurde. Dass er verhandelt wurde, sei jedoch durch E-Mails, Reisen und mehrere Treffen belegt.

Die Zeitung hat so etwa ein Foto abgedruckt, das Salvini-Handlanger Savioni im Saal des Moskauer Metropol Hotels zeigt. Am Tisch sitzen weitere Männer, das Foto soll wohl die Verhandlungen über den Diesel-Deal zeigen.