"ISIS 2.0": Interpol warnt vor zweiter Terror-Welle – und nennt gute Gründe

► Vielen Ländern weltweit könnte nach Einschätzung von Interpol-Generalsekretär Jürgen Stock eine zweite Welle islamistischen Terrors drohen.

► Stock warnte am Mittwoch in Paris: “Man könnte das auch Isis 2.0 nennen.” “Isis” ist die englische Abkürzung für die Terrororganisation Islamischer Staat (IS).

► Grund für das erneute Erstarken der Terroristen sei, dass viele verurteilte Terror-Unterstützer nur relativ kurze Gefängnisstrafen absäßen, weil sie nicht wegen eines konkreten Anschlags verurteilt worden seien. “Diese Generation der frühen Unterstützer wird in wenigen Jahren freigelassen”, sagte er weiter.

Mehr zum Thema: Trump lässt Erdogan in Syrien freie Hand – und erntet vernichtende Kritik

Das sagt Interpol noch über die IS-Unterstützer:

Interpol-Generalsekretär Stock nannte die Gefängnisse einen zentralen Brutkasten für radikale Ideologien. Das habe etwa der Terroranschlag in Straßburg gezeigt. Attentäter Chérif Chekatt hat sich während seiner Inhaftierung radikalisiert, heißt es.

Wenn der IS geografisch besiegt sei, so Stock weiter, würden diese Personen entweder versuchen, in andere Gebiete wie Südostasien oder Afrika zu ziehen. Möglich sei aber auch, dass sie in Europa blieben, um Angriffe zu verüben.

Das sagt Interpol noch über die IS-Unterstützer:

Während der Interpol-Generalsekretär vor einer neuen Welle mahnt, sorgt Donald Trump mit seinem Rückzug von US-Soldaten aus Syrien für Kopfschütteln. Die USA hat bereits damit begonnen, ihre Truppen aus Syrien zurückzuziehen, wie das Weiße Haus am Mittwoch in Washington mitteilte.

► Entgegen der Einschätzung des Experten schrieb Präsident Donald Trump bei Twitter: “Wir haben den IS in Syrien geschlagen, das war der einzige Grund, während der Trump-Präsidentschaft dort zu sein.”

Dabei gilt die Sorge der Weltöffentlichkeit nicht nur dem IS: Viele befürchten, dass nach einem Rückzug der USA der Weg für eine neue Militäroffensive der Türkei frei werden könnte.

Die Regierung in Ankara droht schon seit langem mit einer weiteren Operation gegen die YPG – einem Ableger der verbotenen kurdischen Arbeiterpartei PKK. Die YPG war in den vergangenen Jahren der wichtigste Partner der USA in Syrien im Kampf gegen den IS gewesen.