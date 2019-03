November 2018, Buenos Aires, erst wenige Wochen, nachdem der grausame Mord am Journalisten Dschamal Khashoggi der Weltöffentlichkeit bekannt geworden war: Der saudische Kronprinz Mohammed Bin Salman schüttelt geradezu enthusiastisch, mit einem breiten Grinsen auf den Lippen, die Hand des russischen Präsidenten Wladimir Putin .

MBS, wie der Prinz gern genannt wird, zeigt damit nicht nur seine Indifferenz gegenüber der Gräueltat, die er – das ist zu diesem Zeitpunkt schon beinahe sicher – mit zu verantworten hat.

Er signalisiert der internationalen Staatengemeinschaft auch: Ich bin einer von euch, ihr bekommt mich hier nicht mehr weg. Spätestens seit diesem Handschlag gilt MBS bei einigen Beobachtern als mächtigster Mann des Nahen Ostens.

► Was derweil in Vergessenheit gerät ist, dass MBS auch in seiner Heimat nicht unumstritten ist.

Sogar bei seinem Vater, dem 83-jährigen König Salman ibn Abd al-Aziz, soll der skrupellose Machthaber zwischenzeitlich in Ungnade gefallen sein.

► Die britische Tageszeitung “Guardian” berichtet nun über neue Unruhen im Königshaus, die auf einen tieferen Bruch zwischen Vater und Sohn hindeuten könnten.

Die Angst vor einem Putsch: