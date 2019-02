Instagram: Wie Influencer mit ihrem Verhalten der ganzen Welt schaden

JohnnyGreig via Getty Images Social Media hilft dabei, den Konsum unermesslich anzukurbeln. Besonders, wenn es um Fast Fashion geht – denn Marken und Influencer wollen uns immer mehr und mehr Produkte verkaufen.

Michael Tullberg via Getty Images Cardi B beim Fashion Nova X Cardi B Launch in Los Angeles, Kalifornien am 14. November, 2018.

2017 war Fashion Nova neben Luxus-Giganten wie Gucci und Louis Vuitton, die über riesige Marketingbudgets und Laufsteg-Shows verfügen, weltweit eine der meist gegoogelten Marken. ► Das Unternehmen wirft jede Woche 600 bis 900 neue Kleidungsstücke auf den Markt. Wir alle können Influencer werden Während Nachhaltigkeitsexperten wie ich Schnappatmung bekommen, ist CEO Richard Saghian stolz darauf. “Es gibt nicht viele Unternehmen, die Kleidung so schnell herstellen wie wir“, sagte er Medienberichten zufolge. “Es gibt nicht viele Unternehmen, die alle 30 Minuten in den sozialen Medien posten. Wir erschaffen jeden Tag viele Trends.“ ► Es wird bald weitere Unternehmen wie Fashion Nova geben, da andere Marken dieses Modell nachahmen und zunehmend auf Mikro-Influencer setzen – Menschen, die zwischen 10.000 und 100.000 Follower haben. Wir alle können Influencer werden. “Früher setzte Influencer-Marketing auf Stars - denken Sie an George Clooney mit Nespresso“, sagt Markenexperte Esdaile. “Inzwischen haben Marken herausgefunden, dass Menschen jemanden bevorzugen, der ihnen ähnlicher ist, den wir gleichrangig einschätzen. Unabhängig davon, wie viele Follower Sie haben, würden Marken gerne davon profitieren.“ Dies geschieht Esdaile zufolge, indem Marken Influencer mit einem Rabattcode ausstatten, den jene mit ihren Anhängern teilen. “Wie groß Ihr Einfluss ist, wird dann im Wesentlichen über den Rabattcode verfolgt, und Sie verdienen Provision.“ Instagram als scheinbare Normalität ► Social-Media-Plattformen wie Instagram können unsere Realität verzerren, sagt Danielle Wagstaff, die an der Federation University Australia die Psychologie populärer Netzwerke untersucht. “Früher war man in den sozialen Medien vor allem mit Freunden und Familie verbunden“, sagt sie. “Heute haben Sie Zugang zu allen Influencern. Das bedeutet, dass sich der Kreis extrem vergrößert hat. Es wäre zu anstrengend, jedes Mal ein Urteil zu fällen, wenn man ein neues Bild von jemandem aus diesem Kreis sieht. Daher nimmt das Gehirn das Bild automatisch als etwas Durchschnittliches war.“ Das Problem mit dieser scheinbaren Normalität besteht Wagstaff zufolge darin, dass alle Bilder, denen man in den sozialen Medien ausgesetzt sind, sorgfältig ausgewählt und bearbeitet werden – es werden sogar Bilder ohne Filter oder Make-up ausgesucht. ► Das bedeutet, was das Gehirn unter “Durchschnitt“ abspeichert, zeigt in Wirklichkeit gar nicht den echten Lebensstil, das echte Aussehen oder den wahren Reichtum von jemandem. “Wenn Ihnen ständig falsche oder einseitige Informationen präsentiert werden, dann wird auch Ihr Denkschema [wie Sie sich selbst, andere Menschen und Produkte wahrnehmen] einseitig. Es repräsentiert nicht die reale Welt“, sagt Wagstaff. Schnelle Aufnahmen für Insta An dieser Stelle werden wir anfällig für FOMO (Fear of missing out), die gute alte Angst, etwas zu verpassen. Auf einmal erscheint es als durchaus sinnvoll, zwölf Bikinis in den Wochenendurlaub mitzunehmen oder einen Langstreckenflug nach Bali per Kreditkarte zu buchen, um ein paar gute Aufnahmen für Insta zu machen. Dazu kommt: Wir fühlen uns gezwungen, sofort zu handeln. Normale Werte können durch die Macht von Insta außer Kraft gesetzt werden. ► Andere Forschungen zeigen, dass die gleiche demografische Schicht, die den Konsum durch Social Shopping extrem ankurbelt – Millennials und die Generation Z –, auch diejenigen sind, die ein fein abgestimmtes ökologisches Gewissen besitzen. Also könnten Influencer überzeugt werden, keine Produkte mehr zu promoten, um den Planeten zu schützen? Mehr zum Thema: Kaffee, Kleidung, Strom: Ihr wollt nachhaltiger leben? Diese Ideen helfen Eine Veränderung ist nicht einfach Esdaile glaubt, dass dies allmählich passiert. “Influencer überdenken schon heute, wie sie mithilfe ihrer Position ihre Umgebung beeinflussen wollen. Es gibt ein paar prominente Beispiele, die begonnen haben, ihren Auftritt für Gutes zu nutzen.“ Als Vorzeige-Beispiele nennt er den veganen Koch Max La Manna, der eine abfallfreie Küche propagiert, und das Model Cameron Russell. Zudem gibt es mehr als drei Millionen Instagram-Posts mit dem Hashtag #SustainableFashion.

Getty Editorial Model, Autorin und Aktivistin Cameron Russell posiert beim Glamour Celebrates 2017 Women Of The Year Live Summit im Brooklyn Museum am 13. November 2017 in New York City.

Das Geschäftsmodell, das den Social-Media-Auftritten zugrunde liegt, macht das allerdings nicht einfach. “Ich lehne wöchentlich rund zehn bis 20 Angebote von Marken ab“, sagt die in New York lebende Umweltaktivistin Renee Elizabeth Peters, eine Influencerin für Nachhaltigkeit mit fast 18.000 Instagram-Anhängern. “Wir können nicht einfach immer weiter konsumieren, wie wir es in der Vergangenheit getan haben. Deshalb kann ich den Konsum nicht fördern.“ Instagram kratzt nur an der Oberfläche Peters wirbt zwar immer noch für Marken. Allerdings müssten die, die sie auswählt, “revolutionär sein. Oder es muss sich um etwas handeln, was ich wirklich brauche und was ich selbst verwende“. “Instagram hilft Menschen, an der Oberfläche zu kratzen. Es ist nützlich, um Leuten erste Änderungen nahe zu legen, wie zum Beispiel weniger Plastik zu verwenden“, sagt sie weiter.

“Aber das Problem ist doch: Wenn wir erst mal diese wirklich einfachen Änderungen umgesetzt haben, wie schaffen wir dann die echte Umkehr, die nötig ist? Wie gehen wir mit den viel größeren systemimanenten Knackpunkten um? Hier müssen auf Instagram Grenzen gezogen werden, wegen all der großen institutionellen Veränderungen, die nötig sind.“ Vor Kurzem legte sie dar, welche Einschränkungen sie meint. In einem Post mit dem Titel “Die Wahrheit, die dir die meisten Nachhaltigkeits-Influencer verschweigen“. Nachhaltig leben zu können, ist ein Privileg Darin erzählt sie, dass sie versucht habe, Einwegplastik aus ihrem Leben zu verbannen. Das sei allerdings viel schwieriger gewesen, als es die perfekt gefüllten Einmachgläser vermuten lassen, deren Bilder die Feeds von Zero-Waste-Influencern füllen. Peters‘ Beitrag erhielt mehr als 1700 Likes. Aber viele Followers lasen den Text gar nicht, in dem sie erklärte, was sie wirklich meint. Manche äußerten sich besorgt, dass sie ihnen weiß machen wolle, dass das Handeln im Kleinen nichts bringt.

► Später erklärte sie auf Instagram Stories, dass ihr Beef mit dem Versagen so vieler Nachhaltigkeits-Influencer zusammenhänge zu erkennen, wie privilegiert man sein muss, um einen solchen Lebensstil führen zu können – sowohl in Bezug auf Zeit als auch Geld. Wenn Nachhaltigkeits-Blogger dieses Privileg besäßen, sollten sie ihre Zeit für substanzielle Maßnahmen nutzen und sich beispielsweise an den Gesetzgebern und Unternehmen wenden. Mehr zum Thema: An H&M-Kassen steht eine Kiste – das passiert, wenn ihr eure Kleidung hineinwerft Der Konsumgedanke wird nicht so schnell verschwinden Das hält auch Wagstaff für sinnvoll. “Bei Plattformen wie Instagram geht es nicht wirklich um Überzeugungen“, sagt sie. “Dinge wie leuchtende Farben oder die Attraktivität des Influencers ziehen unsere Aufmerksamkeit auf sich. Als Menschen sind wir ständig auf der Suche nach Möglichkeiten, die kognitive Belastung zu verringern und ein wenig abzuschalten.“ Das erklärt, warum zu den Social-Media-Stars eher Babys mit üppigem Haarschopf als Klimaexperten gehören. Die sozialen Medien mögen eine wunderbare Möglichkeit sein, Menschen zu verbinden. Aber sie befeuern auch Hyperkonsum und Ablenkung, und das wird wahrscheinlich nicht so bald aufhören. Dieser Artikel erschien ursprünglich bei der HuffPost US und wurde von Sandra Tjong aus dem Englischen übersetzt.